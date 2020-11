Hugo Maradona reveló el desesperado pedido que le hizo Diego antes de morir

Hugo Maradona no pudo despedirse de Diego, ya que vive en Italia y los tiempos no le permitían llegar al país. Pero el hermano del astro contó cómo se enteró de la muerte y reveló el desesperado pedido que le hizo antes de morir.



"Fue todo muy apresurado y no me gustó, pero yo no decido. Eso le da de comer a los detractores de mi hermano para que hablen, ¿para qué? Si la gente lo quería despedir tranquila", dijo el ex futbolista quien se encuentra rradicado en Italia junto a su familia.



La forma en la que el Turco se enteró de la noticia de su hermano fue por demás insólita: "Me fui a comprar cigarrillos y el que vende me dice 'condoglianze' ('condolencias', en italiano). Le dije gracias, pero no entendía qué me estaba diciendo. Le pagué y me fui. En el coche sonó el teléfono y mi hija desde Miami me preguntó dónde estaba. Le pregunté qué pasó y ella empezó a llorar. Me dijo que estacione porque tenía que darme una noticia. Le pregunté si estaba embarazada y me dijo 'No, papá, murió el tío'".



"Tiré a la mierda el volante, no sé cómo llegué a casa. Tiré el celular a la mierda. Vi a Paula, mi esposa, en el medio de la calle, trató de calmarme y me preguntó quién me lo contó. Se armó un quilombo acá", relató sobre el impacto que le generó la noticia del deceso de su hermano.



Además en su tristeza, el "Turcó" se animó a contar cómo fue su última charla el domingo previo a la muerte: "Me dijo 'Me tienen acá encerrado, yo quiero salir' y yo le respondí que ya iba a ir a hacerle compañía", sostuvo y recalcó que aún tiene la esperanza de que todo sea mentira: "Él hacia esos chistes de que nos dejaba y se volvía a despertar, pero ya está".



Finalmente, el hermano de Diego detalló cómo era su relación con él : "Yo tengo 52 años, él murió a los 60. Estuve peleado con él 22 años por boludeces, por ser calentones los dos. Chocábamos, pero era la forma de decir que nos amábamos. Cuando vaya a la Argentina lo voy a ir a visitar".