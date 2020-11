Súper curvas: Sol Pérez entrenó y mostró los increíbles resultados

Al igual que muchas famosas y famosos, la cuarentena hizo que Sol Pérez se pusiera al día con sus redes sociales para seguir trabajando y hoy aunque ya no se trate de aislamiento, trabaja mucho generando contenido para las distintas plataformas donde tiene contratos comerciales.Aunque siempre comparte cómo son sus entrenamientos con pesas, sentadillas y brazos, hoy Sol Pérez deleitó a sus seguidores mostrando una faceta un poco más desconocida ya que no suele sacarse fotos de este tipo sino más bien se saca las que tiene que ver con looks.