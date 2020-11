Las recomendaciones y los videos de Catherine Fulop entrenando

Uno de los fuertes de Catherine Fulop es el ejercicio y las rutinas de entrenamientos diarias. La actriz y conductora de televisión suele compartir videos y fotografías para motivar a sus seguidores.''No siempre estoy con ganas de entrenar, lo que si sé es lo bien que me hace; me concentro en mi objetivo y no me detengo, no sé como explicárselos pero se que lo voy a lograr y voy a ser más fuerte. Constancia y voluntad en tu entrenamiento , podría desearles suerte pero no se trata de eso. Vamos tú puedes", escribió junto a uno de los videos.Y en otro advirtió: "No existen trucos, ni atajos. Toma tiempo construir una mejor y ma?s fuerte versio?n de ti mismo". E hizo hincapié: "Supera tus li?mites con determinacio?n".