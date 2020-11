La comedia se renovó: Este sábado, Sketches y monólogos vía streaming

PRÓXIMO SÁBADO ¡ESTRENO MUNDIAL!

Después de un parate de casi un año, Litoral Stand Up Comedy anunció que regresa a sus shows con dos presentaciones vía streaming, a la gorra."Hace dos meses que venimos armando el streaming, como la pandemia no nos dejó tener show, cada uno fue armando algún monologo por su parte, y fuimos armando un rompecabezas para hacer este show", expresó aMateo Izza, actor.Integrado por Nacho Koornstra, Belisario Ruiz, Mateo Izza, Lisandro Riera, Eva Cabrera e Ignacio Grünbaum, Litoral Stand Up Comedy es un grupo de Litoral comediantes que trabaja desde 2014, con centenares de funciones en Paraná, Concordia, Hasemkamp, Viale y Santa Fe.El sábado "vamos a tener Stand Up, va estar una presentadora de España, y como novedoso vamos a realizar sketch, que siempre quisimos hacer y la pandemia nos dio ese empujón. Es un show para toda la familia", contó.El show, se podrán disfrutar el 28 de noviembre y 5 de diciembre, a través del canal de YouTube de Casa de la Cultura de Entre Ríos. Habrá stand up, sketches y material 100 por ciento renovado.