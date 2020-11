Canciones para Maradona: El mundo de la música le dedicó toda clase de tributos

La figura de Diego Armando Maradona estuvo lejos de pasar inadvertida para el mundo de la música. Aquí, un repaso de algunas de las canciones que tributaron a su figura.. En 1994, Claudio Gabis estaba en Madrid grabando su disco doble Convocatoria. El día que a Diego le cortaron las piernas, se juntó con García para componer esta canción. Dos de los íconos culturales más grandes de este tiempo, unidos en un solo título, lleno de angustia y desilusión: "¿Qué es el pasado en nuestra vida? ¿Por qué ese peso sigue aquí?", canta Charly, como en penumbras.

. En uno de los tantos renacimientos de Maradona, los Ratones readaptaron su hit "Para Siempre" ?compuesto junto con Andrés Calamaro-, ahora en tono de homenaje. La estrenaron el 10 de noviembre de 2001, durante su partido despedida en la Bombonera, donde Juanse cantó: "Y en el fútbol que es un juego, nunca nada le dio miedo / y a la Argentina así, que hizo feliz".

. En el disco que marcó su definitivo lanzamiento a la popularidad, Los Piojos entregaron uno de sus temas más recordados, y uno de los más mentados en honor al 10, en general. Incluso, algunos de sus versos más populares no vienen de la canción misma, sino de la introducción, en track aparte: "Dicen que escapó este mozo / Del sueño de los sin jeta / Que a los poderosos reta / Y ataca a los más villanos", recitaba Andrés Ciro por 1996.

. Una de las imágenes fuera de contexto más recordadas de Diego en los mundiales ?y eso que hay muchas-, es la del jugador compartiendo "Brindo por las mujeres" junto a Calamaro y a Fito Páez, en la concentración de la Selección en 1994. Algunos años después, dentro de su disco doble Honestidad Brutal, "el salmón" le dedicó un tema con su apellido: "Es un guerrero / Es un ángel y se le ven las alas heridas / Es la Biblia junto al calefón".

. Entre todas las canciones inspiradas por Maradona, la editada por el cuartetero Rodrigo en 2000 fue la que, a su vez, más lo inspiró a él. Alejandro Romero la compuso a pedido del cantante, y sus primeros versos, que explican el motor del héroe desde el inicio de su camino, quedaron en la memoria popular tanto como su estribillo: "En una villa nació, fue el deseo de Dios / crecer y sobrevivir a la humilde expresión / enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida".

. Una banda que de lo cosmopolita y el mestizaje hizo un estilo, compuso una canción pensando en una personalidad que, a su manera, hizo lo mismo. La particularidad, es que la canción es en francés: "Santa Maradona, rezá por mí", cantaba Manu Chao entonces.

. Acaso una de las definiciones más tajantes en torno a la figura del astro mundial: "Si yo fuera Maradona, viviría como él". Una declaración de principios en voz de Manu Chao, que para su disco La Radiolina, en 2007, decidió homenajear nuevamente a Diego, después del éxito de Mano Negra. La reacción del ex futbolista al ver al músico interpretar la canción en el documental de Kusturica, es antológica.

. La figura de Maradona llegó a rincones de toda índole. Incluso al reggae, un espacio menos hermanado con el mundo del fútbol que otros. En 1997, Los Cafres se inspiraron en él para parir una canción alegre, infantil y algo melancólica. "Tu gente no te cuestiona, no se resiente / Te espera, con un grito caliente".

. Una generación que vio a Maradona ya convertido en una deidad del fútbol, le dedicó una nueva oda a través de Las Pastillas del Abuelo. Con él en cancha, siempre era posible. Por eso, Piti Fernández indica: "La pelota siempre al 10".

. El cuarteto platense que encabezó Jorge Pandelucos, más conocido como Alorsa -quien falleció muy joven, en 2009 y a los 38 años-, le dedicó un sentido tangazo que ahora produce un nudo: "Con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal / la zurdita endemoniada y el martillo en el garguero, cada día te quiero más / no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear."

. En plena expansión comercial y creativa del rap, este año uno de los raperos más jóvenes y populares del país grabó este tema junto a Wos, en su único larga duración hasta la fecha. "Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol / Te guste o no te guste somo' el nuevo rock and roll". Para una generación deslumbrada por los logros de Lionel Messi, el reconocimiento hacia el ex jugador del Napoli tiene una sensación especial.