Los mayores miedos de Noelia Marzol como mamá primeriza

En los últimos meses, el presente de Noelia Marzol dio un giro de 180 grados. No solo tras la reconciliación con Ramiro Arias, de quien se había separado durante la cuarentena. La actriz y bailarina de Auto-Sex confirmó que espera su primer hijo y no le cabe en el cuerpo tanta felicidad. "Estoy muy contenta, estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses pero Ángel (De Brito) fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso", aseguraba Marzol que días después publicaba su primera foto embarazada y un video de la primera ecografía del bebé. "Gracias a todos por los mensajes de cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes esta noticia", manifestaba con emoción.





Noelia todavía no sabe el sexo del bebé aunque ya tiene preferencias. "Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de convencer a mi novio. Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo, pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami", advirtió quien estima fecha de parto para el 26 de junio.



Como toda primeriza, Marzol reconoce tener miedos pero el más recurrente -según confesó en el programa radial Esto no es Hollywood- tiene que ver con el día en que le toque dar a luz. "Estoy con miedos. Miedo a morirme en el parto o a que no salga. Cosas raras. Rami se pone la 10 y me levanta el ánimo".



"Soy primeriza, googleás y todo es catastrófico así que uno se asusta. Prefiero no leer más nada", cerró.



El deseo de ser madre no es nuevo, Marzol siempre lo tuvo en la cabeza aunque solía argumentar que su pareja era muy chico para pensar en la paternidad. "Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni no decidió hasta ahora hacer. Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a este tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas. Él tampoco desde su lugar es nada egoísta, y me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir mi sueño", decía meses atrás quien hoy logró concretar ese anhelo más rápido de lo que pensaba.

