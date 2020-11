Belén Francese ganó la mediación judicial por los casos de Covid 19

La pandemia por coronavirus hizo consciente a toda una población de que debían solidarizarse con los demás para evitar una propagación del virus. Cuando Belen Francese dio positivo hace unos meses atrás y sin saberlo estuvo circulando por su edificio, la acusaron de propagar el Covid-19 adrede y la actriz llevó el caso por difamación a la Justicia que según se supo, falló a su favor.



Luego de que meses atrás la poetiza se enfrentara con sus vecinos de Las Cañitas, barrio porteño donde habita, por acusaciones contra su persona, la mediática logró a través de su abogado, Alejandro Broitman, que una de las vecinas que la atacó verbalmente, María Rivas, se retracte en una mediación ante la Justicia por los dichos contra su persona.



La carátula del episodio que Francese dejó en manos de la Justicia fue por "hostigamiento digital" dado que Rivas la había atacado muy fuerte y por tanto, luego de varios meses de proceso, Belén logró que su vecina le pida disculpas a través de las redes sociales y se manifieste arrepentida.



"Me alegra es lo justo", aseguró la actriz ante la consulta que le hizo Primicias Ya, sobre la resolución. Cabe destacar que el acta de mediación online estipuló: "María Emilia Rivas se compromete a publicar en su red social de Twitter mediante una nueva cuenta creada, dado que @me rivas fue cerrada, el siguiente texto: "Me retracto del tuit que escribiera con fecha 24 de junio del corriente y que sonaba tan obsceno y en el que le decía a Belén que había Covid en el edificio por su culpa. Fue publicado precipitadamente y debido al temor que me generó la situación epidemiológica mundial, sin haber tenido certeza sobre el contenido de las expresiones vertidas en aquella oportunidad".



En esa misma línea el acta indicó que la acusada por hostigamiento digital también se comprometió a escribir en la red del pajarito abierto al público: "Pido disculpas en torno a ello, salvando el buen nombre y honor de la señorita Francese y a todos aquellos tuits que pudieron haber sido ofensivos para ella. Ambas partes ratifican el acuerdo del contenido arribado y se comprometen a cumplir el acuerdo de modo inmediato para ponerle cese a los conflictos.

Fuente: Exitoína