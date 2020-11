El profundo mensaje de Paula Chaves sobre la salud de su hija

El sábado 4 de julio de este año, Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtieron en padres de FIlipa. Cuando la nena cumplió cuatro meses, la modelo y el productor se enteraron que su hija padece de APLV, una alergia a la proteína de leche de vaca.Es la alergia alimentaria más común en lactantes. Entre un 2% y un 5% de todos los niños padecen esta afección. ¿Cómo se manifiesta? Se trata de una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una o más proteínas que contiene la leche de vaca, uno de los primeros alimentos complementarios introducidos en la alimentación del lactante.La exconductora de Bake Off empezó a involucrarse con una campaña que busca que los productos alimenticios estén bien rotulados para proteger a los niños que tienen APLV.Paula publicó una foto con Filipa y un mensaje muy profundo sobre la salud de la bebé. "Yo te voy a curar. Porque somos muchas las que luchamos para poder protegerlos. Porque poco se conoce de las Alergias Alimentarias. Porque son miles de mamás llamando a las empresas a ver si lo que quieren consumir afecta a sus bebés, y luego compartiéndolo para que otras puedan tener el camino más fácil. Porque las mujeres nos ayudamos siempre", escribió en el inicio del posteo.La modelo remarcó que aprendió muchísimo del tema desde que se enteró del diagnóstico. "Hacemos máster de Gastroenterología infantil en semanas. Anotamos lo que comemos. Evitamos la tan temida 'traza', leemos e intentamos interpretar los miles de ingredientes ocultos que tienen los alimentos industrializados que no llevan un etiquetado claro. ¡Parecemos Locas! El que lo ve de afuera siente que soy una exagerada y que enloquecí, pero solamente la que pasó por esta dieta conoce y sabe lo que es", agregó.Chaves se mostró sumamente comprometida con las restricciones alimentarias que debe tener con su hija y afirmó que afirmó que está trabajando con otras madres que viven lo mismo que ella. "Yo te voy a curar y a luchar por las mama?s de lejos, que los me?dicos ni siquiera acompan?an y desconocen por completo de los que es el APL. Porque solamente nosotras sabemos lo que es tener miedo a la hora de comer y probar algo nuevo. Solamente nosotras sabemos la culpa y angustia cuando nuestros bebés reaccionan. Porque ahí estamos para apoyarnos y ayudarnos, sin juzgarnos, solo alentándonos porque sabemos el esfuerzo que es. No estamos locas ni somos unas exageradas, lo que pasa es que solamente nosotras podemos curarlos", concluyó las últimas líneas del posteo.