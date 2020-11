Lola Latorre su renuncia al Cantando 2020 tras "pelea" con Nacha Guevara

Todo comenzó cuando trascendió la noticia de que Lola había estado en una fiesta clandestina en Mercedes. Si bien ella negó haber asistido y aseguró simplemente haberse acercado para pasar a buscar a una amiga, la producción del Cantando decidió suspenderla por dos semanas. El miércoles pasado, una vez cumplida la pena, la hija de Yanina Latorre regresó al certamen pero fue criticada con dureza por Nacha Guevara. "Hay momentos en los que dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos", se limitó a decir la jurado.



Este comentario provocó la furia de Lola: "Hay mucha gente que hizo lo mismo que yo, pero hablan de mí porque estoy expuesta. Tendré que bancar las consecuencias, pero hay un límite. Se cobran conmigo cosas que dice mi mamá, e inventan un montón de otras cosas: (en estos días) dijeron que estaba embarazada, que me tome un tiempo con mi novio?" Su madre también manifestó su bronca y, a través de su cuenta en Twitter, señaló: "Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen 'caso perdido'. Qué mina de mierda. 80 años al pedo. Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?".



Tal como anticipó la panelista, Lola no volvió al Cantando. Este viernes, programa de suma importancia por tratarse de una gala de eliminación, Lucas Spadafora se presentó en soledad y dio su punto de vista sobre esta escandalosa situación: "Estoy sin palabras. Yo respeto ambas partes. La verdad es que me duele que (Lola) no esté acá. Me encantaría que estuviera. Me duele mucho la decisión, pero también la entiendo y la respeto. Sabía por lo que estaba pasando en la vida privada. No soy nadie para cuestionar los sentimientos de otra persona, y si a ella le dolía está perfecto que ponga un límite. Me encantaría seguir, amo los vínculos, la gente y disfruto mucho esto pero la decisión no está en mí".



Nacha Guevara pidió la palabra y explicó qué fue lo que quiso decir con que Lola es "un caso perdido", las palabras que desataron el conflicto: "Ninguna vida es un caso perdido. Toda vida humana es una posibilidad, siempre. Ahora, cuando doy por perdida una relación? Eso es lo que di por perdido, porque no encuentro la manera de comunicar, no tenemos empatía. Ella ofrece mucha resistencia. No así con Lucas, con él hemos conectado, hablado y nos comunicamos bien".



En ese sentido, la reconocida intérprete aseguró que lo que ella dio por perdida es la relación con Lola, ya que no encuentra "la llave para abrir" el vínculo con la joven y ya perdió interés en hacerlo. Sin embargo, detalló que sus compañeros de equipo son los encargados de "encontrar esa llave" y hablar con ella. Más allá de todo lo sucedido, destacó que la experiencia de haber pasado por el Cantando significa "un gran crecimiento" para la hija de Yanina y Diego Latorre.



Lo cierto es que todas las palabras estuvieron de más porque Lola ya tenía la decisión tomada. Como no se presentó al programa, grabó un video que fue emitido en la pantalla gigante montada en los estudios de La Corte, en el que dijo: "Después de haber hablado con mi equipo y la producción, hoy decido no estar más en el programa, en el Cantando. Decido cuidarme, hacerme respetar, preservarme y, por sobre todas las cosas, ponerle un límite a la falta de respeto". La joven aprovechó para agradecer a todas las personas que trabajan en el certamen, especialmente a Laurita Fernández y Ángel de Brito.



Como Lola no se presentó, Lucas Spadafora fue directamente al voto telefónico. En esa instancia se midió contra Floppy Tesouro y, con el 56 por ciento de los votos, el joven influencer continuará en el certamen.



"Lucas va a tener un reemplazo (en lugar de Lola). No va a ser como el caso de Alex Caniggia, que renunció y, como había un solo famoso, la pareja quedó eliminada", explicó Laurita Fernández.



Teleshow.