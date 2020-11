Sol y pileta: Ximena Capristo se animó a hacer la vertical "en micro bikini"

Ximena Capristo siempre se caracterizó por su maravilloso cuerpo, y ahora lo muestra orgullosa desde la pileta de su casa."Mi vieja desde muy chica me llevaba al club todos los fines de semana religiosamente. Tipo 7:30 nos tomábamos el bondy para estar a las 9 am, que empezaban mis actividades. ¿Cuales? Todas q se te ocurran? pero yo esperaba el verano para jugar sin parar en la pile? ", escribió Ximena en su cuenta de Instagram mientras mostraba su micro bikini y su capacidad para la gimnasia."Este entre otros recuerdos increíbles me quedaron de ella. El esfuerzo y la dedicación que le ponía a todo?. #domingo. ¿Vos que recuerdo tenés de alguien que ya no está?", quiso saber Capristo, quien rápidamente recibió comentarios de sus seguidores.Esta semana, durante su participación en "Bienvenidos a bordo", Ximena contó cómo está su situación sentimental tras la pelea mediática que mantuvo con su marido, Gustavo Conti. Cuando le preguntaron sobre el tema, ella aseguró: "Ahí estamos. Tiene que remarla, la está remando. Él no volvió a dormir a casa. Cenamos o almorzamos, a veces". Según Capristo, Conti "está queriendo volver, pero yo no puedo".Cabe recordar que la bailarina se separó durante la cuarentena luego de mostrar una serie de mensajes que su marido recibía en sus redes sociales. Con Conti son padres de Félix, quien siempre aparece en los posteos que realizan en sus redes sociales y demuestra ser un niño muy divertido.