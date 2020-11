El regreso de "la Chiqui": Legrand volverá a su programa antes de lo esperado

Según precisó Nacho Viale, ese día se transmitirá una cena a solas entre las dos conductoras, como una suerte de despedida del año.



"La Chiqui" vuelve a la pantalla chica luego de atravesar uno de los años más difíciles con la muerte de su hermana gemela Silvia "Goldy" Legrand, de 93 años, a quien no pudo despedir debido a los estrictos protocolos por la pandemia de coronavirus.



Desde hace ocho meses, su nieta la reemplaza a la noche y al mediodía en sus reconocidos programas La Noche de Mirtha y el histórico Almorzando con Mirtha Legrand.



"Mi deseo es volver, pero estoy en zona de riesgo, soy una mujer grande. Es muy posible que haga un solo programa semanal. No quiero hacer más los dos programas, es muy agotador, me cansa mucho", dijo Legrand en una entrevista con La Nación.