Karina La Princesita blanqueó su incipiente romance

El mal momento que atraviesa Karina la Princesita (34) en estas horas, luego de haber perdido un juicio por un millón de pesos contra un exmúsico de su banda, lo pasa con la mejor compañía. Siempre foco de rumores de romance, esta vez la jurado de Cantando 2020 decidió blanquear su incipiente relación con Nicolás Furman (38).



Se trata de un cantante, a quien se cruzó en 2015 en el reality Los Elegidos, cuando fue de jurado suplente, y con quien compartió una transmisión en vivo de Instagram hace apenas tres semanas. "Estoy charlando con alguien, pero imagínense qué bajón es estar hablando con alguien y tener que decirlo. Pero por otro lado digo 'bueno, soy artista, me la banco'", se sinceró Karina en una nota con Los Ángeles de la Mañana.



Entre risas, razonó: "Si no se sabe, mejor. Imagínense si el finde que viene ya no hablamos más. Y ya está, ya me quemé. Pero bueno, tampoco voy a negarlo. No sé qué hacer".



Cuando Maite Peñoñori le recordó que hace cinco años coincidió en TV con él, la Princesita explicó: "Ni me acordaba que fui jurado en un programa en el que él participó. Lo juro, fui jurado de otro programa en otro canal, pasaron muchos antes. Yo encima era jurado de reemplazo, vi una sola vez a varios artistas y no lo recordaba".



Al final, Karina puso en su justo término su vínculo con Nicolás Furman, un docente universitario oriundo de Bariloche: "Tampoco tengo una relación, estoy charlando y no lo quiero negar. No hay mucho más... ¡Qué vergüenza! La verdad es que lo estoy conociendo". (Ciudad)