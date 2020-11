Mica Tinelli se operó la nariz y mostró el resultado

Mica Tinelli compartió en sus redes sociales un momento que para muchas famosas es casi un secreto de estado. La hija de Marcelo Tinelli, se sometió a una cirugía estética y mostró una foto con sus médicos en sus historias de Instagram, al parecer muy conforme con el resultado del procedimiento.La cuenta de Instagram de la clínica donde la fundadora de Ginebra se hizo su retoque compartió dos fotos de la empresaria y ella comentó el posteo. "Los amo" escribió y además compartió el post de la clínica en sus historias de Instagram e hizo un pequeño descargo sobre la situación."Para mi no es un tabú hablar de esto. Hace un mes me operé con ellos, los Doctores Moina, especialistas en rinoplastías. No puedo estar más feliz y agradecida", comenzó la mayor de las hijas de Marcelo Tinelli.Además, la hermana de Cande aprovechó para dejar en claro que pagó por la intervención. "Esto no es un canje, pero es lindo destacar el trabajo de los demás, sobre todo cuando está tan bien hecho, con tanta paciencia y dedicación", declaró."Algún día les contaré más! Gracias, Los amo", finalizó Mica, muy feliz con los resultados