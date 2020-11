Natalia Oreiro, muy sexy: "De no tener redes a bebotear, un solo paso"

Durante años, Natalia Oreiro se negó a tener teléfono celular. Y, cuando ya no le quedó más remedio que tenerlo, optó por no sucumbir a la tentación de las redes sociales. Sin embargo, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, decidió abrirse una cuenta de Instagram, que rápidamente superó los setecientos mil seguidores. Y a principios de junio, subió su primer posteo que consistía en un video en el que se la veía encerando los pisos de su casa.Lo cierto es que, con el correr de los días, la actriz fue sorprendiendo a sus fanáticos de todo el mundo con fotos retro, escenas de su vida cotidiana y alguna que otra producción actual. Y todas, obviamente, se llenaron de likes y de comentarios positivos, lo que la fue animando a subir la apuesta un poquito más en cada publicación. Hasta que, finalmente, desplegó su costado más sexy con un video muy particular."De no tener redes a bebotear, un solo paso y el abismo. . . ", escribió Natalia junto a las imágenes. Luciendo un body animal print y unas bucaneras, la actriz posó sobre un sillón para una primera secuencia de fotos. Después, compartió una imagen en blanco y negro. Y, finalmente, subió un video en el que se la ve mirando por la ventana y luego a cámara, en claro gesto de seducción.Violeta Urtizberea, Flor Vigna, Leticia Brédice, Marcela Kloosterboer, Lorena Meritano, Juliana Gattas, Mónica Antonópulos, Bárbara Lombardo, Marina Bellati, Inés Estévez y Manuela Pal fueron algunas de las famosas que se deshicieron en halagos para con Oreiro. Sin embargo, al leer tantos comentarios sobre su look, ella misma se encargó de ponerle un toque de humor al asunto."¿Tigresa oriental o Tigresa del Oriente?", se preguntó la actriz en una historia que compartió en la misma red social y en la que se veía a la famosa cantante peruana, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, luciendo un atuendo muy similar al suyo.