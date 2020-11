Suspendieron el Festival de Doma y Folclore de Jesús María 2021

Las diez noches

El comunicado oficial

COMUNICADO OFICIAL



Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María



Una luz

En una conferencia realizada en la mañana del jueves, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, anunció que su edición número 56 será suspendida dada las cuestiones sanitarias que azotan a gran parte del mundo con la pandemia del coronavirus."Es inviable pensar un festival masivo, rentable sin correr riesgos. Estamos pensando en la salud de todos. No solamente de los que vienen, de la prensa, de los voluntarios", dijo Nicolás Tottis, presidente del festival al anunciar la noticia.Además, Tottis agregó que barajaron la posibilidad de hacerlo en otra época del año (algo que fue replicado por la prensa días atrás) pero se encontraron con otras dificultades como la masividad, con la posibilidad de que la gente no pueda acompañar el evento en otra fecha, indicó"Queremos volver a hacerlo con diez noches, no queremos hacerlo con menos de esa cantidad", dijo el presidente y agregó: "Nuestra esencia de trabajo es el voluntariado y si lo hacemos en otra época del año nos faltaría esa materia prima que son más de mil personas".La comisión directiva se reunió el martes para deliberar el futuro de la edición y ahí se analizaron las distintas posibilidades. En el mismo comunicado, se analizó también la situación económica de las empresas que apoyan el evento y si bien Tottis dijo que no le sacaron el apoyo al festival, todo se ha puesto muy "complejo".Después de anunciar la baja del festival este 2021 en la conferencia, la comisión emitió un comunicado en el que reza: "Debido a la alta convocatoria que produce nuestro Festival, hace imposible mantener un control adecuado sin poner en riesgo la salud de vecinos y turistas. Estamos convencidos que esta decisión resguardará a colaboradores, artistas, gente de campo, empresas, espectadores, gastronómicos y artesanos quienes engrandecen y dan prestigio al Festival Nacional de Doma y Folklore"Desde la comisión dejaron "la puerta abierta" con la idea de que "vacuna de por medio" se puedan hacer distintos eventos durante el año: "Algún festival de invierno o de la primavera" que demanden menos días y mejor logística.