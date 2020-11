Yanina Latorre le mandó una carta documento a Pampita

Yanina Latorre reveló que tiene otro enfrentamiento más dentro de la farándula argentina y que lo planea llevar al ámbito judicial. Este es nada más ni nada menos que con Carolina Pampita Ardohain, a causa de la supuesta foto que mostraba a su hija, Lola, siendo parte de una fiesta clandestina semanas atrás.La revelación de este conflicto viene a cuentas del enojo de la modelo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece) por haber dado a conocer que se mudó a un departamento de tres pisos, 11 baños y pileta climatizada en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"No me gusta cuando hablan de estas cosas, no es el momento. Me parece feo. Si hablan desde un lugar de 'qué lindo, la familia ensamblada', me encanta. Pero no lo encaran desde ese lugar. Tampoco me quiero poner a explicar porque no quiero entrar en ese juego", declaró la morocha en Pampita Online (Net TV), asegurando que fue de "mal gusto" que hayan dicho en LAM que alquila ese tríplex por una suma cercana a veinte mil dólares estadounidenses.En el programa de espectáculos de El Trece, la esposa de Diego Latorre apuntó sus cañones contra la presentadora de televisión y se expresó con indignación ante las palabras que le dedicó a su equipo.La contadora pública no soportó los dichos de Pampita, y la acusó de querer darles "clases de periodismo" a los integrantes de Los Ángeles de la Mañana. "¡¿Quién es para decirnos esto?!", lanzó con contundencia."Yo voy a ser autorreferencial: la que instaló la foto falsa de Lola en la fiesta clandestina fue Pampita. Yo le mandé carta documento a ella, al programa, a sus productores. Me enloquecí porque era mentira, era falsa", reveló la rubia."Pampita nunca dijo al otro día 'no fue Lola Latorre'", denunció la mamá de la joven que fue acusada de asistir a una fiesta con centenares de personas en Mercedes, provincia de Buenos Aires."Yo estoy esperando que Pampita, a quién le molesta tanto que se hable del precio de sus tres departamentos, pero que se metió con una chica de 19 años en una fiesta, que aclare que Lola no era la de la foto", expresó Yanina con mucha bronca.A pesar de que tanto sus padres, como Fernando Burlando, su abogado, aseguraron que la participante de Cantando 2020 no estuvo en la fiesta clandestina, la joven terminó imputada -al igual que otros 140 jóvenes- por "infracción de la Ley 25.541 Artículos 205 y 239", por el incumplimiento del decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia del coronavirus.Si bien Yanina dijo que Carolina Ardohain nunca aclaró que Lola no era la chica de la imagen, la conductora de Net TV dijo creer en su relato. "Pará mí, si tengo que decir, no se bajó del auto. Para mí, si no hay ninguna foto que lo pruebe es porque no llegó a bajarse del auto. Después, el cruce de versiones hace que uno sospeche", sostuvo la esposa de Roberto García Moritán, haciendo alusión a la versión de la hija del exfutbolista de Boca Juniors, que jura que solo asistió a la fiesta para pasar a buscar a una amiga que se quería ir.