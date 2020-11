Noelia Marzol confirmó su embarazo y dijo que está "muy feliz"

Luego de varios días de rumores, Noelia Marzol confirmó que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, el futbolista Ramiro Arias.La noticia la anunció Ángel de Brito. "Que sean muy felices con este bebé", escribió el periodista en Twitter, y acompañó el mensaje con una foto de Marzol y Arias.Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de felicitaciones para la actriz y bailarina. Y ella agradeció: "Gracias y gracias a todos los mensajes de cariño".Noelia está transitando el segundo mes y medio de embarazo. Su intención era esperar unos días más, pero ante la filtración de la noticia y los rumores decidió que era el momento para blanquear que está en la dulce espera.En diálogo con el sitio PrimiciasYa, la integrante de la obra Sex contó: "Estamos muy contentos con Ramiro. Lamentablemente se filtró la noticia hace unos días pero no era mi intención hacerlo público hasta cumplir los tres meses. Estoy de dos meses y medio".Noelia y Ramiro, actualmente jugador de Quilmes, atravesaron una crisis en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Tomaron la decisión de dejar de convivir, pero semanas después llegó la reconciliación."Él hizo un gran trabajo de reconquista, pero todavía está a prueba. Estamos juntos, pero no quiero apurarme hasta estar segura de que realmente podemos estar juntos y bien. Solos, como cualquier pareja. Necesitamos el tiempo que cualquier persona necesitaría para afianzar nuevamente la relación", decía ella en ese entonces.Finalmente dejaron atrás la crisis y en el mes de septiembre, al cumplir su primer aniversario de novios, se comprometieron.A principios de mayo, Noelia había manifestado sus ganas de tener un hijo: "Antes de fin de año quisiera ser madre. Me encantaría ser madre, pero no es algo que por ahora pueda charlar con mucha libertad. Antes de fin de año yo quisiera ser madre. Vamos a ver si la suerte me acompaña. Es algo que vengo pensado hace un tiempo largo", declaraba.