Abel Pintos disfruta de la paternidad y se mostró con su bebé en brazos

"Los días van por acá", escribió Abel Pintos en una de sus historias de Instagram junto con una tierna imagen de él en el jardín de su casa tomando mate, sosteniendo con uno de sus brazos a su bebé, Agustín, que duerme plácidamente.El bebé, fruto de la relación del cantante con su novia Mora Calabrese, nació el 21 de octubre y recién al día siguiente él lo anunció en sus redes sociales con una foto desde la sala de parto y un fragmento de la canción de Fito Paez "Un vestido y un amor"."No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto", había escrito el artista en marzo para anunciar la feliz noticia del embarazo.Incluso en alguna entrevista se refirió a la paternidad: "Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho 'el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar' y tenían mucha razón"."Estoy con las emociones a flor de piel, hiper sensible? Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá", añadió en una reciente entrevista. "Es todo un proceso de muchísimo aprendizaje para mí. Es una expansión de todo lo que yo conozco de mí. Se expande infinitamente", reflexionó.Con menos de un mes, el pequeño Agustín ya tendría una canción para él. "Piedra LIbre" el tercer tema del nuevo disco de su papá dice: "Sólo pienso en ti y en la libertad de abrazarte, y ya no puedo esperar a que estés aquí".Aunque recién se hizo conocida a fines del 2019, Abel y Mora habían comenzado su relación en el 2013 luego de que él diera un show en Chaco. Ella ya es mamá de una nena fruto de una relación anterior. El noviazgo comenzó a la distancia ya que ella vivía en Resistencia y él debía cumplir con distintos compromisos laborales y sus giras nacionales e internacionales. Luego de algunos desencuentros en sus agendas, decidieron apostar al amor, que viven sin necesidad de esconderse. Incluso ella, cuando su trabajo se lo permite, lo acompaña a los conciertos que da en el interior del país, así como también a los que brinda en el exterior.Sobre su bajo perfil, contó hace un tiempo a Teleshow: "Yo nunca fui una persona reservada desde un lugar estratégico o en relación con mi carrera o con mi popularidad. Yo no fui una persona más abierta cuando no era tan conocido y dejé de serlo cuando fui más conocido, y ahora regreso a quien yo era y? No. No fue tan rebuscado todo, simplemente fui una persona que para poder hablar de ciertas cosas tenía que sentir que eso tenía cuerpo, que existía realmente".