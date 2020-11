Patricia Sosa en Elonce TV: "Abrazo al público con mi voz"

"Me pesa el no poder abrazar a mis afectos"

Patricia Sosa dialogó con los conductores del programaen la pantalla del. Habló de cómo vive la cuarentena y la importancia de "cuidar al otro". Además cantó en vivo sus nuevas canciones.La cantante, realizará el show "Mi casa, mi templo" por streaming el próximo sábado 21 de noviembre, donde va a cantar junto a su banda. Al respecto, le dijo aque "estoy muy ilusionada, tengo unas ganas de cantar que se me sale del cuerpo la voz"."El primer recital virtual que realice fue raro, porque termina de cantar y había un silencio. Ahí me di cuenta que el aplauso no eso para que te digan que bien que cantaste, es para reponerse, es cerrar los ojos y salir del clima donde te metiste para interpretar la canción", señaló.Y agregó que "aprendí a cantar para mí y para mi entorno, porque es precioso y hay sentimientos genuinos. Cuando uno logra eso, expresas sentimientos genuinos y transmitís sentimientos genuinos. Comprendí que las pantallas no nos pueden separar y que las almas y la música no entienden de distancia".Sobre la pandemia, comentó que "este parate para los artistas fue tremendo porque no tenemos como manifestarnos. Por suerte, pude componer mucho, escribí una obra de teatro y más de 20 temas, pero el estar sin cantar es terrible. Yo cantó en mi casa, sola, parezco una loca, pero me encanta"."Como espectadora me puse a pensar que era lo que quería, y descubrí que necesito comunicación afectiva. Entonces pensé que como no se pude abrazar con los brazos, abrazo al público con mi voz. Me pesa el no poder abrazar a mis afectos, a mis amigos, a cualquiera que se cruce por la calle", expresó.Y agregó que "pero hay que seguir cuidándonos. Ahora estamos en la etapa de la responsabilidad individual, yo me cuido porque te estoy cuidando, y se van a caer muchas caretas de las personas a las que no les importa nada la vida del prójimo y a quienes sí".Al ser consultada sobre sus momentos para componer, la cantante mencionó que "la inspiración es traicionera, te ataca en los momentos menos esperados, como cuando estas en el supermercado".Asimismo, contó que "escribo generalmente a la noche. Cuando estuve en Córdoba haciendo la cuarentena, porque me agarró allá y por cinco meses no pude regresar a Buenos Aires, fue una catarata de inspiración".Si bien hace dos años que se distanció de la fundación en el impenetrable Chaco, habló de la increíble enseñanza."Fue una experiencia demasiado intensa. La gente que no conoce ese lugar, no sabe lo que es la selva. Ahora están un poco mejor, pero tenemos que pensar en las personas que, en nuestro país tan rico, se muere de hambre y duermen en el piso", manifestó."No hay trabajo y el desmonte ilegal es algo cotidiano, por lo tanto, se inunda todo. Ves a las personas corriendo tratando de buscar otro lugar, que es otro árbol", recordó.Al finalizar, pidió que "toda la gente de Paraná colabore el 8 de diciembre, porque Ayudar Hace Bien y eso se refleja en la cara del otro. Los ojos le brillan, y no saben qué hacer con lo que las persona le dan desinteresadamente. Eso es la hermandad y la unión".