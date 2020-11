Ex Chiquititas habló del escándalo de narcotráfico que involucra a su marido

A casi 20 años años de haber participado por última vez en Chiquititas, el nombre de Nadia di Cello volvió a trascender. En los últimos días, la actriz quedó envuelta en un escándalo cuando Ángel de Brito en su programa contó que Fernando Migliano, su marido desde hace un poco más de un año y papá de sus hijos Valentín y Francesca, está detenido por narcotráfico. "Se lo acusa de venta de estupefacientes, en un allanamiento encontraron cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana, una de 1,65 metros de altura y balanzas", dijo el conductor.Este domingo, Di Cello un tanto dolida por el momento que atraviesa, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales tras los detalles de la causa judicial que salieron a la luz sobre su pareja. "Quiero agradecer aquellas personas que me apoyan que me escriben y se solidarizan conmigo, con una palabra de aliento de amor me hacen bien. Estoy pasando por lo peor de mi vida", escribió Nadia."Alguien que conozco que tiene mierda en la cabeza y el alma podrida llevó a los medios información. Esa persona me destruyó en todos los sentidos. Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada, yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad aun así si mi corazón estaba roto", continuó la joven."Me cuesta mucho escribir por que no paro de llorar, no logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo qué pasó que no voy hablar. Por qué no puedo hablar porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo. Solo les puedo decir qué hay mucha mafia gente de mierda en el mundo", reveló Di Cello."Cómo todos los que se toman un segundo en escribir tantas cosas de mierda hacia mi sin saber nada solo por escuchar una noticia y se creen con el derecho de venir acusarme, todos ustedes que hablan mal de mi o me putean o me acusan. Ahí están mostrando su ser y todo todo vuelve en esta vida, no se gasten en escribir por qué serán bloqueados y borrados", advirtió la ex Chiquititas, que acompañó sus palabras con dos frases contundentes."Ahora si continúo con los que si son personas y tienen buen corazón. Nuevamente gracias yo no me voy a ocultar de mis redes por qué no hice nada, por qué hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos, ahora esto no me va a destruir no me puede ganar. Ustedes con sus comentarios me ayudan a sanar un poquito mi corazón", reflexionó."Realmente nadie sabe lo que hace casi 9 meses estoy viviendo que es un horror en todos los sentidos, pero si hay algo que me dejó esto que me pasó es entender que cuando mejor estás tenés miles de personas y cuando te caes no tenés a nadie. Yo perdí todo, pero aprendí mucho y más sobre mi. Hoy me abrazo, me valoro y no voy a permitir que nadie venga a pisotearme o hablar de mi sin saber sin conocerme. Les dejo un fuerte abrazo", cerró.Matías Morla, conocido por ser el abogado de Diego Maradona, representa al detenido que fue hallado según leyó el expediente De Brito, con "un kilo de cocaína en Ramos Mejía". Además, agregó que el 12 de mayo el detenido había ingresado al hospital con un accidente cerebro vascular isquémico.Justamente, el 24 de mayo, al cumplirse un año de su boda, la actriz le dedicó un mensaje muy especial a su marido: "Feliz primer año de casados hoy más que nunca quiero gritar te amo. Nunca lo olvides y acá tenés mi corazón, mis manos y mi alma para ir juntos a la par. Ohana tu familia nunca te abandona ni te olvida, sos la luz de mis ojos y por vos doy mi vida".Nadia di Cello de 31 años debutó en Chiquititas en 1996 en donde interpretó a Nadia Cáceres, una de las chicas del hogar, hasta el 2001. También participó de Rebelde Way y de la remake del ciclo de Cris Morena, Rincón de luz. Su último trabajo en la pantalla chica fue en el 2005 en El Refugio. En el 2015 volvió a la actuación, en la obra La vida prestada, con su ex compañera de novela, Jimena Piccolo. A esa obra le siguió la miniserie Santos Pecadores, con Daniela Cardona y Nazarena Vélez.