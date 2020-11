"El público me sostiene cada vez que flaqueo", dijo a Elonce TV Yamila Cafrune

Yamila Cafrune, la reconocida artista oriunda de Buenos Aires, pero quien vivió muchos años en Santa Fe, estuvo presente, de manera virtual, en el programa"Ser hijos de alguien conocido no nos facilita el camino para subir a un escenario, pero sí nos miman y nos cuidan. Por ahí, los organizadores nos atienden más rápido, pero el público es el que tiene la última palabra para ser aceptados", expresó la artista aSobre sus inicios en la música, contó que "yo me recibí de abogada y quería pasar las últimas vacaciones tranquila, descansando antes de empezar a trabajar. En enero, fui a participar del festival de Cosquín y ahí comencé. El público, es el que me sostiene cada vez que flaqueo", dijo.Participó de domas provinciales y diferentes festivales por todo el país, lo cual la instaló como artista. En 2006 llega una gran gira junto a su banda por Estados Unidos, México y España.En estos tiempos de pandemia, la artista se reinventa y realizará un streaming este lunes 16 de noviembre a las 16 horas.Al respecto dijo que "estoy muy nerviosa. Lo tecnológico me pone así, porque una falla hace que se pueda suspender. Parece la primera vez que voy a salir al escenario. El recital va a tener tres partes, en la primera cantaré canciones conocidas, en la última adelantaré temas nuevos, pero en la segunda tendré artistas invitados".Las entradas se consiguen a través de www.passline.com.ar y el show va a estar colgado en la plataforma desde el 16 de noviembre al 16 de diciembre.Al finalizar, dijo que "los músicos tenemos que volver a trabajar, como todas las personas. Cosquín ya dio el paso inicial y ahora tenemos que ver de qué manera se llevará a cabo".