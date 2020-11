La fortuna de dinero y joyas que recibiría Melania si se divorciara de Trump

Acuerdos prenupciales

Además de perder las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump podría estar cerca de ser nuevamente un hombre divorciado. Los rumores en Washington afirman que Melania Trump está "contando los minutos" para separarse del presidente, luego de pasarse 4 años en el ojo del huracán debido a su rol como Primera Dama. La pregunta obvia es cuánto dinero recibirá la ex modelo.Naturalmente, los tabloides y los programas de espectáculos son los primeros que se subieron al tren de especulaciones respecto a qué podría pasar.Como era de esperarse, la ola de rumores en torno al monto ya comenzó, y no da señales de que vaya a parar. Según una fuente citada en el tabloide británico Mirror,La misma fuente afirmó que, si bien. En ese sentido, es posible que la cifra final sea aún mayor.La tenencia de Barron, el hijo de ambos, seguramente recaería sobre ella, y a él se le darían derechos de visita.Al igual que las dos esposas anteriores del actual presidente de EE.UU.,La primera ex esposa de Trump, Ivanka, habría recibido 14 millones de dólares, un departamento en Nueva York y una mansión en Connecticut tras su divorcio en 1992. Marla Maples, la segunda esposa del presidente, habría recibido tan solo 2 millones en dólares.Sin embargo, ese primer acuerdo entre Melania y Donald Trump, queEn el libro "El arte de su arreglo: la historia no contada de Melania Trump", la periodista Mary Jordan, de The Washington Post, afirmó que Melania utilizó el triunfo electoral comoAl parecer, el primer acuerdo que firmaron ambos no habría sido muy generoso con Melania. El triunfo en las elecciones, con el consiguiente cambio drástico que significaría eso para ambos, sumado a las humillaciones que sufrió por lasDe hecho, el retraso de su llegada a Washington en 2017 habría sido porque quería que quedara establecido por escrito que ella quedaría protegida desde el punto de vista financiero, y que su hijo Barron tendría los mismos derechos hereditarios que sus cuatro hermanos mayores.. En su libro de 2018, la ex asistente de Donald Trump, Omarosa Manigault-Newman (que se hizo conocida por trabajar en el programa El aprendiz, creado por Trump), ya había dicho que Melania estaba a la espera de poder divorciarse lo antes posible.