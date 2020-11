Uriel Lozano cantó en vivo clásicos de la "cumbia santafesina" en Elonce TV

Uriel Lozano, es un cantante y compositor argentino de cumbia, reconocido por su paso por las agrupaciones Sol Latino, Grupo Swing y Grupo Trinidad, y por su carrera como solista.En la actualidad es uno de los máximos exponentes de la llamada cumbia santafesina, realizando una gran cantidad de presentaciones en el territorio nacional y gozando de popularidad en otros países.Este jueves, en su visita a Paraná, el cantante dialogó en el programay cantó en vivo el clásico"Creo que la cuarentena nos afectó a todos. La primera semana fue buena, la segunda fue unas vacaciones, pero al mes ya nos preguntábamos hasta cuando seguiría la situación", expresó ael artista."Por estar tanto tiempo de gira, me perdía de ciertas cosas. Pasé más tiempo con mis hijos y descubrí que les encanta mirar tele conmigo y que yo juegue con ellos, antes que les traiga un regalo de una gira", dijo.Y agregó que "en este tiempo pude escribir para mí, para mi hijo Gero y para otros artistas. Estar nueve meses encerrados te deja sin inspiración, así que tuve que recurrir al pasado, al recuerdo".En ese sentido, mencionó que las cosas que lo inspiran, "para escribir mis canciones, son las cosas que veo y escucho. Hoy está muy de moda el desamor.Sobre el uso de la tecnología, Uriel comentó que "no me llevo muy bien, pero mi hijo Gero, que tiene 17 años me dice que subir y a qué hora. Para mi es algo novedoso cuando hacemos algo en las redes y se suma tanta gente".El 12 de diciembre a las 22:30, el artista realizará un show por streaming. Las entradas se venden a través de www.passline.com