Carlín Calvo fue internado un centro de alta complejidad: "No reconoce a nadie"

La salud de Carlos Calvo (67) se agravó y debió ser internado en un centro de alta complejidad. Hasta ahora tenía internaciones transitorias. Según allegados al actor, "no reconoce a nadie".



"Fue trasladado a un centro de complejidad con gente que tiene ese tipo de enfermedades, donde es cuidado las 24 horas. Y como no reconoce a quien tiene a su alrededor, lo mejor es que tenga asistencia permanente", sostuvo la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) Andrea Taboada.



Recordemos que el actor en diciembre del 2019 fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo como consecuencia de una infección respiratoria.



Carlín sufrió dos ACV; el primero fue en 1999 y, luego de pasar varios días internado en el Instituto Argentino del Diágnóstico, viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación. A su regreso, volvió a la televisión con El Hacker.



Pero en 2010, a minutos de salir al escenario en Mar del Plata con la obra Taxi, tuvo otro ACV, que le dejó fuertes secuelas de las que no se pudo recuperar en su totalidad.