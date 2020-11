La Policía fue hasta el "Cantando 2020" para notificar a "La Bomba Tucumana"

El desempeño de Gladys la Bomba Tucumana (55) en la pista del Cantando 2020 se vio opacado en las últimas horas por dos importantes noticias en materia judicial.Es que, tras la denuncia por estafa que la cantante le hizo a su ex pareja, Sebastián Escacena (31), la Policía fue al estudio del certamen para notificarla con una citación judicial.Tal como pasó hace algunas semanas con Alexander Caniggia (27), este martes a la noche, efectivos policiales se presentaron en el edificio de La Corte, ubicado sobre la calle Fraga, para entregar en persona la documentación judicial.Pero como la participante del concurso de canto no estaba presente, los uniformados fueron recibidos por personal de seguridad de la productora.Las imágenes de dicho momento fueron puestas al aire en La Previa del Cantando (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 20)."Esto pasa aquí en vivo. Dos oficiales de la Policía de la Ciudad, que corresponden a la Comisaría 15 de Chacarita, entregan (sic) una citación judicial para Gladys pero como no se encuentra la está recibiendo personal de seguridad de la productora", comenzó diciendo el cronista Martín Salwe.Minutos más tarde, cuando los efectivos abandonaban el edificio, el periodista agregó: "Se retira el patrullero y como Gladys hoy no se presentó en la productora la Policía deja constancia en la recepción de que querían entregarle esta citación judicial".Desde el estudio de La previa del Cantando, Lizardo Ponce (30) y Adabel Guerrero (42) mencionaron la causa por discriminación que Morena Rial (21) le inició, a través de su abogado, Alejandro Cipolla, a la cantante. Es que, según trascendió, ese sería el motivo de la citación.Para quienes no lo recuerdan, el año pasado, Gladys dijo al aire de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) que en las redes la agredían con insultos de todo tipo y, entre otros ejemplos, declaró: "Me decían 'Gorda', 'cerda', 'sos la mamá de Morena Rial'"."Hacer mención que ser la madre de Morena Rial es una barbaridad y un acto de bullying, como la misma dio a entender en las entrevistas periodísticas, ejerce un acto de discriminación y fomenta que la Sra. Rial sea objeto de comparación y agresiones de índole discriminantes", dice la demanda que presentó junto a su abogado Morena en la Justicia. Fuente: (Clarín).-