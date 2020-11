Famosa acosada por un fanático: "Está completamente obsesionado conmigo"

El terrorífico ataque con un cuchillo que sufrió la bailarina Julieta Antón en una academia de danzas, hasta donde fue un acosador que la hostigaba hacía tiempo, hizo que Majo Martino recordara su propio padecimiento.En una nota con "Hay que ver", la periodista contó: "Sigo siendo acosada en las redes sociales y no sé si es la misma persona. Ya inicié acciones legales sobre este tema"."Años atrás me venía a buscar a la puerta del canal cuando hacíamos Este es el Show una persona completamente fuera de sus cabales. Ya asustaba su forma de reaccionar, de pedir la foto, no era alguien que se acercaba para pedir una foto normalmente. Tantas veces vino a la puerta del canal que consiguió mi teléfono. Llamó a la productora y se hizo pasar por otra persona y alguien le dio mi número. Me empezó a llamar reiteradas veces, pero de madrugada y me decía "hola Majo" con voz rara. Tenía temitas psicológicos", continuó Majo."Como me quedó registrado el teléfono llamé y hablé con la madre, pero medio que a la familia no le importaba nada. Estaba paranoica porque me llegaban cosas raras a través de mi mail. Una vez fue a la puerta de la radio y tuvieron que salir ustedes, (José María Listorti), un camarógrafo se hizo pasar por mi novio pero se ponía agresivo".Ante la consulta de Denise Dumas, Martino aclaró: "Me decía guarangadas por las redes sociales, pero personalmente se ponía como loco porque quería que lo saludara. Yo estaba asustada e hice la denuncia, que a veces quedan en la nada. Pero se conectó con mensajes por Instagram obsesivos, está completamente obsesionado conmigo, me revisaba totalmente todo. Un día me dijo que estuve en Mar del Plata con tal persona hice tal o cual cosa. Es un hostigamiento, una línea muy delgada que uno no sabe qué hacer".Para cerrar, Majo Martino sentenció: "Para mí, mis agresores son dos personas diferentes. Me da terror, pavor. Vivía con miedo. Este tipo de gente te ama y te odia".