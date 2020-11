Iliana Calabró reveló internas entre los participantes de MasterChef

Cada domingo, un participante de MasterChef Celebrity deja el programa en la gala de eliminación. En el último envío le tocó irse a Iliana Calabró y tras su partida, destapó ollas acerca de internas desconocidas entre los participantes del reality gastronómico.El pasado programa, se la vio muy nerviosa preparando el desafío con profiteroles que a más de uno le jugó una mala pasada y a ella terminó por dejarla afuera del ciclo de Telefe. Si bien era una de las favoritas por la habilidad que tiene en la cocina, Iliana no logró hacerle frente al último desafío y quedó afuera del reality de cocina.Todo comenzó tras una visita a Flor de equipo, el nuevo ciclo que conduce Florencia Peña en Telefe. La actriz aseguró que de hacerse un repechaje volvería a las cocinas con mucho gusto. "Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme" aseguró y añadió sobre su personalidad en el reality: "No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que puteaba demasiado y yo no soy así, de decir muchas malas palabras".

Fue entonces que Marcelo Polino le advirtió que si regresara tendría más frentes abiertos y volvería a tener en contra a sus compañeros y le dio el pie a la comediante para que abra un paraguas con información, hasta el momento, desconocida sobre las internas del programa. "Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después", indicó sobre lo que sucede en el equipo semana a semana con el paso del programa y los eliminados, escenario del que sigue siendo testigo dado que no abandonó los grupos en los que conversan de "todo un poco".Mientras Iliana confesaba el "puertas adentro" del ciclo de cocina, Vicky Xipolitakis que estaba junto a ella escuchándola la desmintió. "Yo también estoy en el chat y no veo", disparó la griega y recibió como firme respuesta de Iliana: "Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás".