Ayelén Paleo no para de cautivar a sus fans con sus exuberantes curvas

Ayelén Paleo volvió a publicar una serie de fotos en las cuales se muestra en la pileta. En todas aparece con la mitad de su cuerpo en el agua. Lleva microbikini y anteojos."Acá, muy casual", escribió la joven en una de las postales y en segundos comenzaron a llegar los mensajes y me gusta.Anteriormente, Paleo utilizó las redes para enviarle un mensaje a su pareja. "La verdad soy una persona que vive el día a día, y hoy estamos pasando esta cuarentena juntos, me siento orgullosa y afortunada de tener personas como vos a mi lado", publicó.Y añadió: "No sé ni que somos y cómo sigue la cosa y la verdad ni nos preocupamos por eso. ¡Quedan pocas personas con buen corazón! Así que ¡a cuidarlas! Gracias por todo lo qué haces por mí. Cursilería al mango, obvio. Soy así y me gusta".