Ximena Capristo: "Félix no sabe que el papá se va a dormir a otro lado"

En medio de la incertidumbre por saber cómo continuará su historia de amor con Gustavo Conti, Ximena Capristo sostuvo que el enojo con el papá de su hijo Félix por lo mensajes que le descubrió con otra mujer sigue latente, también reconoció que ya no viven bajo el mismo techo.



Indagada pro esto, Ximena ahondó más sobre cómo repercutió esta separación en la vida de su pequeño: "Félix no sabe que el papá se va a dormir a otro lado porque están sus cosas acá. El nene nunca se entera porque se levanta y se va a dormir y el papá está acá todavía. Lo que pase en nuestra relación es otra cosa, no discutimos delante de él, que piensa que está todo súper bien. Hoy estamos distanciados, pero llevándola y viendo qué pasa. Cenamos muchas veces juntos, yo a veces me voy a comer con amigos o él también ahora que se puede", comentó Ximena en diálogo con la revista Caras.



"Vamos a tratar de solucionar las cosas e ir para adelante. La casa es de los dos y a nuestro hijo lo amamos los dos entonces es un acuerdo donde no hay odios, esas cosas no me gustan me parece feo. Que eso no iba a suceder, termine como termine la situación ni tampoco lo voy a echar de casa", agregó.



Por último, Capristo dejó la puerta abierta a retomar el vínculo de pareja con su esposo y cerró: "Cada uno sabe lo que hace y ahora yo tengo mis tiempos y él los respeta. No le queda otra igual. Esperemos que todo salga bien y que podamos volver a vivir juntos, que todo se solucione y que fluya. Principalmente por Félix, todo lo que hago y toda esta situación la hago por él, sin dudas".

Fuente: Ciudad