Marcela Kloosterboer contó cómo descubrió una infidelidad de un ex novio

Este sábado, Marcela Kloosterboer fue una de las invitadas a PH, Podemos Hablar (Telefe) y ante el pedido del conductor Andy Kusnetzoff para que "avancen al punto de encuentro los que algunas vez revisaron el celular un celular ajeno", la actriz no dudó en dar un paso al frente y revelar una infidelidad de quien era su pareja.



"Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar", recordó Marcela, quien admitió hasta hace un tiempo era "muy celosa", pero que con el paso de los años esa actitud cambió.



Andy quiso saber más detalles de lo que encontró Marcela en el celular de su ex pareja. "Tenía una charla con una chica, había llamados. Llamé para confirmar quién era, me atendió y era una que yo conocía, encima. Llamé por privado para ver si era su voz. Así que agarré mis cosas y me fui", relató la joven que dejó en claro que esa situación no tuvo que ver con ninguno de sus ex novios famosos.



"¿Él trató de explicar o se entregó?", preguntó Andy Kusnetzoff sobre aquel momento, pero Marcela Kloosterboer fue terminante. "Sí, pero era inexplicable", concluyó sin dar más precisiones al respecto.



Sin embargo sus dichos se contradijeron minutos después. La actriz reveló otra anécdota que vivió con su actual marido Fernando Sieling y que dejó al descubierto que sigue siendo celosa. "Le tiré hielo en la cabeza porque estábamos en un casamiento y él le estaba haciendo ojitos a una chica. Me terminé el trago y le tiré el hielo", manifestó.

Fuente: Teleshow