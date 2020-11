Video: "La pandemia puso a prueba el humor de los argentinos", dijo Peters a Elonce TV

Hace más de cuatro décadas que el Gato Peters hace reír a todo el país. De aquellas primeras presentaciones radiales con Fernando Bravo o en televisión con Gerardo Sofovich, a las temporadas de teatro, el Gato Peters ya forma parte de la cultura popular.



En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, el humorista dialogó con Francisco Cuestas sobre como afectó la pandemia a sus presentaciones.



"La pandemia y el aislamiento, puso a prueba el humor de los argentinos. Quiero que el humor sea una cuerda que nos saque del barro", expresó a Elonce TV Gato Peters.



Sobre la tecnología para hacer reír, dijo que "no me adapté, pero es lo que hay, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Para poder hacer streaming me tuvieron que explicar qué era y cómo se usaba, porque no tenía ni idea".



Cuando comenzó la pandemia "me di cuenta que mucha gente vivía de las presentaciones que realizaba durante el año, entonces tuve que acomodarme con la tecnología y hacer algo por los empleados. Otro desafío fue vender entradas para lo show virtuales", dijo.



Y agregó que "estamos contentos porque realizamos 13 streaming. El título del espectáculo fue Gato encerrado y antes de fin de año lanzaremos el show Rebrote de Humor".



El humorista, nació en Carhué, cursó estudios secundarios en las escuelas Agrarias de Rivera y Coronel Vidal, se recibió de veterinario en La Plata, ha formado su familia y vive en Las Flores. En 1975 tuvo su debut profesional actuando en fiestas universitarias y distintos centros estudiantiles de La Plata, alternando sus estudios con la vida artística. Pero en 1985 debutó en Canal 13 de Buenos Aires, en el Programa de Juan Alberto Badía.



Al ser consultado si los cambios culturales afectan al humor, Petes comentó que "yo no lo siento así, uno no tiene que ser más Papista que el Papa, es humor y listo".



El próximo domingo 15 de noviembre, Petes, realizará un nuevo streaming "HAY GATO ENCERRADO - FASE 4".