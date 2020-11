Pampita dio sus "tips" y reveló cual es el mejor lugar para conseguir pareja

Carolina Pampita Ardohain ha pasado muy pocos períodos de su vida sin estar en pareja. "Yo siempre tuve lista de espera", aseguró orgullosa la modelo, quien hoy se encuentra felizmente casada con el economista Roberto García Moritán. Y no dudó en compartir sus tips para seducir a los hombres con los televidentes de Pampita Online, por Net TV.



"El único consejo que yo les daría es que estén bien con ellas mismas. Y que, ese rato de soltería, corto, largo o lo que sea, lo inviertan en ellas", comenzó diciendo Pampita ante una pregunta que sus fanáticas le habían trasmitido a Gabriel Olivieri, panelista del ciclo.



Y luego se explayó sobre lo que las mujeres deberían hacer en los momentos en que están sin pareja a la vista: "Juntarse con amigas, hacer gimnasia, ponerse lindas, mimarse, hacerse unos masajes, tirarse a hacer nada... Porque, cuando uno está bien de adentro y no necesitás nada, sos como un imán para los demás".



¿Si ella tiene una estrategia a la hora de demostrarle su interés a un caballero? "Soy la anti fórmula, porque mis amigas dicen: 'No, no le voy a contestar hoy porque voy a parecer muy desesperada'. Entonces esperan cuarenta y ocho horas y, cuando se cumplen, rápido le contestan... Y los hombres son menos complicados: te escriben porque ese día están aburridos. Así que capaz que le contestás en ese momento y empieza la onda", explicó la modelo.



Y luego dio una máxima que ninguna de sus seguidoras se hubiera esperado: "La táctica de hacerse la difícil no sé si al hombre le va mucho".



¿Acaso ella acepta una invitación al cine de una, sin hacerse rogar? "Sí, ¿podés ahora? Vamos, vamos", dijo Pampita sin pudor. Y agregó que, si en esa primera cita el hombre en cuestión le agarra la mano, lo deja. "¡Qué te puede pasar! La mano no se le niega a nadie...", aseguró Pampita.

Por otra parte, la modelo confirmó que "hay mucho match" entre los que pasean perritos y que "la plaza es un buen lugar" para conocer gente, sobre todo durante la pandemia del coronavirus. "Hay mucha gente soltera y ahí se pueden encontrar", deslizó.



No obstante, Pampita dejó en claro que todos estos conocimientos los aplicaba antes de encontrar al amor de su vida, con quien según contó iba a tener una "salida de novios" esa misma noche. La modelo, que estuvo casada con Martín Barrantes y convivió más de diez años junto a Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca (fallecida en 2012), siempre estuvo de novia tras su separación del chileno en el año 2015. Sin embargo, después de sus relaciones con Nacho Viale, Juan Pico Mónaco y Mariano Balcarce, llegó la propuesta de matrimonio de Moritán a menos de tres meses de comenzado el romance. Y ella ya no tuvo necesidad de seguir aplicando sus tips de seducción.

Teleshow.