Gianinna Maradona pidió empatía y exclamó "¡Déjenme en paz!"

Ni bien se supo que el ex futbolista sería trasladado, un grupo importante de fanáticos y también muchos periodistas se concentraron en las inmediaciones del centro médico ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, intentando obtener las últimas novedades y poder hablar con el entorno del Diez.



Este martes se dirigieron hasta el lugar Dalma y Gianinna Maradona. Al llegar, a bordo de dos vehículos diferentes, fueron abordadas por los periodistas, que intentaron fotografiarlas y hablar con ellas. Las jóvenes pidieron a la prensa que se hiciera a un lado para poder ingresar, y no realizaron declaraciones.



Horas más tarde, a través de su cuenta en Instagram, Gianinna manifestó su bronca con la prensa, disconforme con su manera de trabajar. "¡Déjenme en paz! Déjenme ser hija. ¡Por favor se los pido! Lo que hacen es acoso, mi cara va a ser la misma todos los días y jamás voy a decirles ni 'a'", manifestó la hija de Diego a través de su cuenta en Instagram.



En ese sentido, continuó: "Dejen de golpear la camioneta y ponerse delante para después decir que soy culpable de que los pisé. Por favor, empaticen. ¡Su derecho termina donde empieza el mío!".

Luego, el periodista Pablo Layus publicó en su cuenta en Twitter un video con la llegada de Gianinna al centro médico y aseguró que la joven "se enojó" y que "se entiende" su reacción. A lo que ella respondió: "De verdad, Pablo, que ya nada me enoja. Hace cuatro días que es la misma historia. No hay nada nuevo para mirar adentro de la camioneta y hoy pasaron mi patente al aire. ¿Eso se puede?"



Este martes, Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona que lo operó esta semana de un hematoma subdural en la cabeza, convocó a Alfredo Cahe, ex doctor del Diez, quien realizó declaraciones sobre su situación: "Toda la familia está de acuerdo, las hijas, las hermanas, en que así Diego es inmanejable y se va a deteriorar cada vez más. Hay que tomar el toro por las astas y ponernos firmes, buscar los mejores profesionales. Diego está como cuando yo lo llevé a Cuba".



En diálogo con TyC Sports, advirtió que el ex futbolista debe realizar un tratamiento para dejar el alcohol: "Ahora lo tenemos sedado, dormitando un poco. Uno ya tiene experiencia de tantos años anteriores y sabemos todos los pasos que hay que transitar. Él se quiere ir. En cuanto toma una lucidez total y le bajamos la medicación, se quiere ir".



"Ahora hay que limpiarlo a Diego y después veremos. Estamos en la etapa de limpiarlo totalmente", detalló Cahe, quien aclaró que Maradona "sigue siendo un paciente muy complicado" y que una vez que abandone la Clínica Olivos necesitará tener "asistencia permanente".



Al ser consultado sobre la perspectiva positiva que podría existir tomando en cuenta que logró terminar con el consumo de las denominadas drogas duras en el pasado, Cahe fue contundente: "El alcohol es una droga, cambió una cosa por otra. Me acuerdo que en años anteriores droga no era solamente la que consumía Diego, sino que el alcohol constituyó una de las bases importantes de la drogadicción de Diego. Pero no quiero hablar sobre el pasado, sino de cómo vamos a planificar ahora. Si Diego nos da la comprensión de su estado general y empieza a recuperarse, ya es otro cantar".



Teleshow.