La salud de Lío Pecoraro: "Está en terapia intensiva, con respirador"

Por estas horas el periodismo de espectáculos se mantiene en vilo por Lío Pecoraro, a partir de que un pedido de su gran amigo Fernando Piaggio encendiera todas las alarmas: "Recen mucho por él. Lo necesita", escribió en sus redes sociales, acercando además una solicitud de dadores de sangre. Trascendió entonces que Pecoraro había sido derivado el martes a la terapia intensiva del Hospital de Clínicas, luego de que su salud se agravara.



Este viernes los médicos que lo asisten brindaron el primer parte oficial, dejando en claro que la situación es delicada: si bien Lío "se encuentra estable", recibe "soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos". Es decir, el periodista de 45 años fue conectado a un respirador y tuvo que recibir transfusiones de sangre. Los antibióticos que le suministran buscan combatir un virus intrahospitalario, el principal motivo de preocupación en este momento.



En el informe se precisa que el panelista de Todas las Tardes, "continuará en observación las próximas 72 horas". Recién entonces se brindará a la prensa un nuevo parte médico. No obstante, los doctores concluyen con una salvedad: "Si hubiera cambios no esperados, serán informados".



Tres semanas atrás Pecoraro les acercó un mensaje a sus seguidores mediante un video. "Estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica (atípica) -anunció el periodista de El Run Run del Espectáculo, por Crónica HD-. Es una grave, aguda; actúa muy rápidamente. Pero tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. La gente se cura de este tipo de leucemia". Y fue contundente: "Yo doy pelea. Decreté que voy a ganar esto. Yo le voy a ganar a esta enfermedad".



De inmediato comenzó a ser tratado en el Hospital de Clínicas. De acuerdo al parte médico de hoy, su desmejoría -que obligó a ser trasladado a la terapia intensiva- se origina con "complicaciones al tratamiento recibido" por la leucemia.



Días atrás, en un mensaje que le envió a Maju Lozano y a sus compañeros de Todas las Tardes, Pecoraro daba detalles sobre el tratamiento. "Consta de tres etapas. Una es la inducción, otra es la consolidación y otra es el mantenimiento. Algo que van a poder explicar muchísimo mejor los doctores, no solamente que me atienden acá sino mi equipo médico personal que me ayudó al diagnóstico. Tanto la doctora Mariana Letelle como los doctores Guillermo Capuya y Dardo Riveros".



Además, desde un principio Lío fue realizando distintos posteos en su cuenta de Instagram para compartir el paso a paso de su lucha contra esta enfermedad. "Así me cuidan. Así, permanentemente. ¡Gracias a todo el personal! Ponen su cuerpo, cabeza y alma para mi pronta recuperación", escribió, acompañando sus palabras con una foto siendo atendido por los médicos. Y agregando el hashtag de una palabra que se convirtió en su lema: #Decretado.



Además, distintas figuras del medio, como el conductor Ángel de Brito, compartieron otro hashtag que ya circula con una gran adhesión en las redes sociales: #FuerzaLio.



"Estoy súper energético, se los quiero compartir -contó después-. Mis energías están creciendo con cada saludo, apoyo, dedicación y deseo de pronta recuperación. Esto se resuelve antes, mucho antes de lo pensado. ¡Millones de gracias, infinitas!".



