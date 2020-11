¿A dónde van los ídolos?: Dayub presentó relato que recuerda a Mario Avellaneda

Un ídolo, "cuando alcanza su logro, vuelve a ser la persona de siempre"



Desnuda en sus relatos, las inquietudes, experiencias y anecdotarios en las que se explaya, transmitiendo "la sintonía de su corazón"."Estoy haciendo un ciclo de relatos breves.sta historia surge cuando yo era chico y Mario Avellaneda, jugando para Atlético Paraná, hizo un golazo que me inspiró muchísimo.Él con una fuerza increíble se había sacado a los defensores de encima y había hecho el gol que le permitía a Paraná jugar el Torneo Regional para intentar la primera división, lo que hoy hace Patronato", comenzó contando, en diálogo con el programadeYo no podía creer que alguien que, hacía un par de horas había sido inalcanzable por la radio, que para mí era de otro planeta, viniera al club. Venía a encontrarse con los demás, a ser como los demás. Por eso ¿a dónde van los ídolos tras ser inalcanzables por la radio? Van al club. Porque ser un ídolo es ser un tipo común que un día puede más que los demás. N", describió Dayub.

"Mario Avellaneda vivía a la vuelta de mi casa, y eso lo hacía más increíble"

Al ser consultado, reconoció que su trabajo como actor lo ha llevado a "gustarle a otros o inspirar a otros; es una linda responsabilidad. Todo eso que yo soy o que puedo producir, se fue formando en mí, con historias de este tipo, que estoy recopilando en este ciclo. Hace dos semanas posteamos una del médico de mi infancia, que vivía a la vuelta del Club Recreativo. A ese cuento, que es muy potente, logré que lo dibujara con arena, Alejandro Bustos, que es un artista impresionante, y siento que se emparenta con esta otra, que posteamos hoy, porque la actitud que le vi a Yamil Obaid, me guió en mi conducta, yo siento que cuando me llaman por algo salgo con la misma garra que lo vi salir a Yamil Obaid, cuando yo tenía 11 años. Hay historias de mi familia, decisiones muy importantes de mi padre". Dijo además que "Gito Petersen ha dibujado dos de estos relatos maravillosamente bien".Creo que estos ídolos como Mario, han logrado serlo porque han sido auténticos con ellos mismos, han seguido a su corazón, han ido a entrenar más veces que otros, han tenido la vocación y la pasión siempre atenta para lograr jugar mejor para su equipo, todas cosas de las que todos tenemos que aprender un poco:sin embargo,", afirmó Dayub, al mismo tiempo.Al hablar con Mario Avellaneda de estas cosas, confió Dayub, "se emociona, le pasa como a mí. Son cosas lindas, me emociona tratar de lograr las escenas del pasado: Juan Pablo Guestrin, que hace de mi cuando yo tenía esa edad, l. Por ahora es una inversión que vale la pena, que produce cosas lindas. Por ahora las estoy haciendo porque quise compartir con la gente, esta parte de mi vida. Como no tenemos teatro, probé este medio audiovisual, para intentar aprender algo más de la comunicación con la gente".