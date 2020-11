Belu Lucius desmintió algunos rumores que rodean a MasterChef Celebrity

Desde que comenzó MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefé, muchas fueron las repercusiones que dieron vuelta no solo en la pantalla chica, sino también en las redes sociales. Debatiendo sobre las imágenes que presenta el reality, se instaló la idea de que Vicky Xipolitakis no cocinaba sus propios platos, sino que recibía ayuda, y ahora Belu Lucius salió a desmentir los rumores.



En una charla con Paparazzi, la mujer del paranaense Javier Ortega Desio comenzó explicando cómo cambió su vida ser parte de uno de los shows más vistos en el país: "Sigo siendo yo y estoy en cuarentena así que mucho no me cambió digamos ja ja. Estoy maravillada de verme en la tele y verme cocinar y tan feliz".



Y además, habló del grupo humano que se formó entre los famosos y la buena relación que se desató entre ellos: "Gracias a Dios reina la buena onda entre los que estamos ahí y nos estamos conociendo. Lo lindo es que muchos ya se conocían y otros no, pero hay muy buena onda".



No obstante, Belu no se privó de desmentir los rumores de que Vicky no es la dueña de sus propias elaboraciones, y además, elogió los platos que presenta: "Que sigan hablando pavadas, porque la griega cocina y cocina muy rico".



Lucius también confesó que tiene una favorita dentro del programa, que no es ella misma: "Tengo preferidas, para mí es Claudia Villafañe". Aunque admitió que debe ponerse en primer lugar porque anhela obtener el premio mayor: "Claudia ahí palo a palo conmigo. Me tengo que tener fe conmigo misma".

Fuente: Paparazzi