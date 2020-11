Yanina Latorre: "Sigan mintiendo que yo lo paso bomba"

Tras la decisión de Cantando 2020 de aislar del certamen durante quince días a Lola Latorre (19) por haber asistido a una fiesta clandestina, su madre opinó sobre la decisión de La Flia. En una serie de historias y en su clásico estilo verborrágico, Yanina Latorre (51) se expidió sobre la polémica y disparó contra quienes las critican y usan las redes para "inventar versiones"."De los errores se aprende. Tiene 19, es una niña y acordémonos todos las ca . . . que nos mandábamos cuando teníamos 19. Me parece perfecto que el Cantando decida aislarla para proteger a los compañeros, porque las cosas se deben hacer como corresponde. La verdad que apoyo totalmente la moción, me encantó volver a Pablito Ruiz, lástima que ahora se peleó con Nacha, amo eso. Creo que a Pablito le dieron la misma sanción y no quiero decir sanción, porque La Flia no es un tribunal pero bueno, flaco, te mandaste una cagada y estás aislada para proteger a tus compañeros", se explayó la panelista de LAM (eltrece).Más tarde aclaró: "No es que Lola está aislada socialmente o en cuarentena, pedazo de burros y mediocres. A Lola La Flia decidió aislarla del Cantando, mi amor, te aíslan cuando tenés contacto estrecho con alguien que tuvo Covid, pelo. . . Si no, tendríamos que estar todos aislados cuando vamos al súper, o cada vez que vas a una reunión o cuando vas al canal o a la radio, lo que sea".Su descargo continuó sin respiro y dijo: "Hay que ser ignorante. Lola fue a buscar a una amiga que estaba en una fiesta clandestina, la subió al auto, esa chica no tiene síntomas ni tiene Covid, así que no tiene por qué hacer aislamiento, ni yo, ni nadie. Distinto fue cuando su coach dio positivo, a Lola la aislaron con sus convivientes por contacto estrecho de un positivo, Lola dio positivo y los convivientes quedamos todos aislados por contacto estrecho de un positivo. Luego dio positivo Diego Latorre padre y yo quedé aislada, por contacto estrecho casi de alcoba y cama. A Lola le dieron el alta antes porque ya tuvo Covid y se supone que generó anticuerpos y no se puede contagiar, bolu. . . Entonces la productora viendo la cag. . . que se mandó la aisló del Cantando, no está aislada de la vida. ¿Se entiende?".Enseguida, y manifestando su fastidio por la catarata de tuits en contra suyo y de su hija, Yanina continuó: "Ustedes sigan tuiteando, sigan inventando, sigan diciendo cosas incomprobables, ahora voy a hacer videos y voy a acusar a gente diciendo "yo estuve con vos", incomprobable. Sigan mintiendo que yo lo paso bomba".