Revelan la historia oculta del tatuaje que Germán Martitegui se hizo borrar

La popularidad del "malo" de MasterChef Celebrity no para de crecer. Más de una vez Germán Martitegui se ha referido a lo mucho que aprecia su privacidad y lo que pasa fuera del aire de Telefe es un misterio para muchos.Sin embargo, el chef compartió con Deborah del Corral una divertida anécdota sobre un aspecto de su físico que tenía intrigado a más de uno.Muchas de las tomas de Germán, y específicamente en los momentos de degustar los platos, son de costado. Detrás de su oreja derecha se ve a veces una sombra de color celeste y muchos de sus seguidores decidieron indagar. En una de las imágenes de su cuenta de Instagram, el manchón es muy evidente y algunos descubrieron su secreto.En una foto del día del padre del año pasado, la forma de un delfín es perceptible en su cabeza y los usuarios lo notaron. Sobre este tatuaje, quiso saber la conductora de "Fuego, placeres terrenales". El chef no dudó en compartir la divertida historia de su juventud."Estuviste a punto de hacer un desastre del que te ibas a arrepentir por el resto de tus días", comenzó Déborah del Corral antes de develar a qué se refería. Sin embargo, la cara de Germán cambió, intuyendo lo que se venía. "Contame un poco del tema de los tatuajes new age de los delfines", pidió la conductora.Un tatuaje de delfín en la cabeza es lo último que uno se podría imaginar de una persona con el perfil que Martitegui muestra en la televisión. "Sos un tipo moderado, muy recatado y yo te imagino descosido. Porque debés haber estado descosidísimo en Las Vegas yendo a un tatuador a decirle "haceme toda la pelada de delfines". ¿Cómo se llega a eso German? Explicame", preguntó la modelo.La osada decisión fue el producto de una crisis a raíz de la calvicie. "Yo me estaba quedando pelado, era muy chico, tenía 20 años y dije: "No me voy a quedar pelado, me voy a hacer algo en la cabeza". Fui a Miami y vi un montón de gente con tatuajes y yo dije "me voy a hacer unos tatuajes"", contó el chef de 'Tegui', que además confesó que le dolió muchísimo.Tiempo después de hacerse el diseño en el costado de su cabeza, el cocinero se arrepintió y decidió borrarlo. Sin embargo no fue hasta ahora que la "mancha" se hizo muy notable. En las ediciones anteriores del reality de cocina, el jurado se maquillaba para disimular el diseño y cubría la zona con boinas en las fotos que subía a las redes sociales.Para evitar que Germán olvide su osado pasado, su entrevistadora decidió darle un presente: una foto trucada en la que se lo ve a Martitegui con más de un delfín en su cabeza, y la que al parecer no fue de su completo disgusto.