Internaron por coronavirus al humorista Tristán: "Esto es minuto a minuto"

El capocómico fue hospitalizado el martes por la noche en el hospital San Roque de la provincia de Córdoba. La palabra de su hijo Federico a Teleshow.



"Estaba en el centro de rehabilitación muy tranquilo y de repente empezó a sentir síntomas. A la 1 de la mañana del martes le hicieron los estudios y tras el hisopado, lo diagnosticaron con COVID y fue internado", confió el Federico, el hijo del humorista a Teleshow. "No nos dejan hablar con él porque se encuentra aislado", agregó el joven que en las próximas horas tendrá más novedades cuando desde el centro médico emitan el parte médico que dará más precisiones sobre la salud del querido actor.



"Ojalá se recupere porque esto es minuto a minuto", se esperanzó y volvió a cuestionar a la obra social de Actores que sigue sin hacerse cargo de los costos médicos del artista. "Mi padre está en un centro de rehabilitación desde febrero, que fue cuando decidimos llevarlo ahí con mi hermana (Victoria, residente en esa ciudad)", comentó.



En una entrevista hace unos meses a Confrontados, Federico explicó que su padre no sufría de Alzheimer, cómo había trascendido. "El en el 2011 le detectan una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha. Pero él nos reconoce tanto a mis hermanos como a mí. De hecho, yo el otro día hablé con él", contó Federico, quien recordó que incluso después de este diagnóstico Tristán siguió trabajando en teatro. Y que, recientemente, había hecho un viaje con él a Perú, a visitar a uno de sus hermanos, y luego a Europa, donde permanecieron por dos meses.



"A nosotros nos hizo muy mal el tema de la rehabilitación, La verdad es que yo, después del viaje, de verlo tan entero... Siempre fue un tipo duro, un tipo que siempre fue entero. Y verlo en una silla de ruedas la verdad que....", se lamentó Federico con los ojos llenos de lágrimas.



No obstante, cuando le preguntaban si estaba preparado para "lo peor", teniendo en cuenta la edad avanzada de Tristán, el hijo del cómico señaló que "no". "No quiero soltar", dijo conmovido. Y aseguró que no pierde las esperanzas de que su padre vuelva a subirse a las tablas.



Y también tuvo unas palabras para las autoridades de Pergamino, ciudad en la que nació el capocómico: "Es su ciudad natal, la que siempre recordó y nombró. Lo único que le pido al intendente es que le hagan una estatua, una plaqueta, algo. Porque creo que se lo merece. Después nosotros, con mis hermanos, seguimos peleando. No salimos a dar pena, solamente queremos que el viejo siga estando fuerte".



Tristán de 84 años, protagonizó cientos de escenas picarescas en cine, televisión y teatro. En su amplia carrera cinematográfica, posee numerosas películas en su haber, desde 1964, al lado de actores de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró, entre otros. Entre sus recordados filmes se destacan Camarero nocturno en Mar del Plata, Las minas de Salomón Rey, Mingo y Aníbal en la mansión embrujada y Enfermero de día, camarero de noche.



