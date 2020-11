Baby Etchecopar fue asaltado, forcejeó con los ladrones y lo hospitalizaron

Terminó en el piso

"La policía hace lo que puede"

"Hasta el próximo robo"

Baby Etchecopar fue víctima de la inseguridad nuevamente. Este jueves, pasadas las 14 cuando salía de hacer su programa en radio Rivadavia, fue increpado por dos motochorros que le quitaron el reloj y, al escapar, le lastimaron el hombro. De manera inmediata, lo trasladaron a un hospital en San Isidro porque prefirió ser atendido por su traumatólogo.El conductor se quiso resistir al robo y, como consecuencia, terminó en el piso lastimado. En diálogo con Nuestra tarde (TN), habló desde la puerta del centro de salud luego de que le hicieran las curaciones pertinentes."Salía de la radio caminando por la calle Arenales y había un tipo grandote se me tira encima de atrás, cae arriba mío y empezamos a pelear, pero cuando cae me luxo el hombro. Me sacó el reloj pero el tiempo que estuvimos en el piso peleándonos le dio tiempo a la Policía para actuar y en la esquina lo agarraron. Eran dos, el otro estaba en la moto y rajó", detalló.En ese sentido agregó: "Tengo mucho dolor en el hombro y un huesito salido, pero como todos dicen, la saqué barata". Además, el periodista contó que en la zona los robos son moneda corriente: "Todo el día pasan las motos van y vienen. Es un desastre, la Policía hace lo que puede".Etchecopar, que conduce su programa Baby en el medio de lunes a viernes de 12 a 14 en radio Rivadavia, emisora ubicada en Barrio Parque, explicó indignado: "Me acaban de llamar para decirme que si no hago una declaración lo puede largar el juez al ladrón. ¿Cómo es esto? me lastiman, me roban el reloj y lo largan. La culpa es de la Justicia".Asimismo, recordó que hace un año sufrió un episodio similar: "Me robaron otro reloj en Martínez con una pistola en la cabeza. No se supo porque no me lastimaron, pero lamentablemente ya estoy acostumbrado". A raíz de la lesión que tuvo, deberá pasar 20 días en reposo: "Hasta el próximo robo", ironizó."Siento que tenemos un país maravilloso, que si cambiamos la Justicia y el garantismo, podemos tener el mejor país del mundo", cerró el periodista cuando le consultaron sobre qué sensación le quedó después de lo ocurrido.Efectivos de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad lograron capturar a uno de los dos ladrones que asaltaron a Etchecopar. Se trata de un hombre de 35 años. Aún buscan a su cómplice que es el que manejaba la moto.