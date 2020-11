Por qué se celebra hoy, el Día de la Cumbia santafesina

Triste conmemoración

En 2014, el Senado de la vecina provincia de Santa Fe, convirtió en ley el proyecto que promueve que cada 5 de noviembre se celebre esta expresión popular.La iniciativa fue impulsada en su momento por el senador Oscar Urruty, quien destacó en los fundamentos que el objetivo era "difundir y promover este estilo musical".La fecha conmemora el fallecimiento de Martín Robustiano Gutiérrez "Chani", gran defensor del rubro."La difusión y promoción de la cultura posibilita no sólo la vinculación de las personas con su historia, sino también la construcción de su identidad. Definir políticas garantizando la inclusión de las manifestaciones más populares, se constituye entonces en una obligación para quienes tenemos injerencia en su formulación", rezó el proyecto de ley.La cumbia santafesina "es una expresión musical digna de ser promovida en virtud de la transcendencia alcanzada no sólo a nivel nacional sino también internacional", agregó.Como cada 5 de noviembre, desde el año 2014, se celebra el Día Provincial de la Cumbia Santafesina. Este año, para los referentes de la movida tropical, no será un día más. En el marco de la pandemia por Covid-19, hace más de ocho meses que el rubro no puede trabajar y reclaman una respuesta del gobierno provincial.consultó a exponentes de la movida tropical santafesina, en el marco de una jornada que cada año se vive a pura fiesta y mucha cumbia. "Este año será diferente; la movida tropical está triste", coincidieron."Cada 5 de noviembre es una fecha muy especial, muy querida y muy esperada por todos los músicos que amamos la cumbia. Lamentablemente, por esta situación que estamos viviendo con la pandemia, no vamos a poder subir al escenario para seguir reivindicando la fiesta de la cumbia y al músico santafesino", subrayó Paco Pérez, acordeonista y director del grupo La Contra."Es un día muy especial y hay que celebrarlo. Costó mucho generar y cuidar nuestra fiesta, por eso hay que defenderla siempre. Si Dios quiere el próximo año vamos a realizar un festejo doble por este año perdido", finalizó.El "Brujo" Ezequiel, mostró su amargura y desconsuelo por la situación actual que vive el mundo de la cumbia santafesina. "Estamos sin trabajar desde el mes de marzo. La movida tropical está muy triste y todo se convierte en una incertidumbre total, al no saber cuándo vamos a retomar nuestro amado trabajo. Estamos pasando un momento muy difícil, ya que nadie tiene respuestas para darnos", manifestó el "Brujo"."El día a día se lo sobrelleva como se puede; hay grupos que la están pasando muy mal, porque todos dependemos del espectáculo. Este virus, que nadie lo esperaba, nos quitó el escenario, la puesta en escena y el cariño de la gente cara a cara", resaltó Ezequiel.Roberto "Tito" Pennesi, referente de Los Lirios, expresó: "Este 5 de noviembre tenemos que estar de la mejor manera a pesar de la situación que estamos viviendo, como músicos, extrañamos mucho al público y a los escenarios"."Emocionalmente la estamos pasando muy mal, porque nos quedamos sin hacer lo que amamos. Económicamente es un golpe fuerte para muchos grupos de cumbia que viven de los espectáculos", agregó "Tito" Pennesi."El recuerdo es para todos los pioneros de la cumbia que iniciaron esta historia y que catapultaron a Santa Fe a los ojos del mundo. Vamos a recordar a todos los músicos que ya no están, como al gran Chani Gutiérrez, que tanto esfuerzo dejó para que la cumbia transcienda", finalizó el líder del grupo Los Lirios.