Yanina se fotografió con Diego Latorre, que por la noche retomó su trabajo

La imagen que se tomaron este martes por la mañana Yanina y Diego Latorre fue especial: es la primera desde que el ex futbolista recibió el alta médica luego de haber estado internado con un cuadro de neumonía leve, tras haber contraído COVID-19. Por la noche, el comentarista de fútbol retomó su trabajo en la cancha de Independiente, con el partido entre River y Banfield.Fue la panelista de Los ángeles de la mañana quien compartió el retrato en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón y medio de seguidores y a través de la cual fue informando el estado de salud de su marido, y también de su hija, Lola Latorre, quien se contagió primero. "En mi casa", se lee en la ubicación del posteo en el cual Yanina hace referencia a que toda su familia está en donde tiene que estar."Todo pasa. Latower post COVID-19", escribió la panelista. Y acompañó el posteo con una foto que se tomaron en el jardín de su casa este mismo martes. Ella luce unas sandalias marrones, un pantalón blanco y una camisa azul estampada con diseños en blanco.El ex futbolista, por su parte, eligió un look más relajado y de entrecasa: una remera manga corta, un short de jogging y unas zapatillas blancas. Una de sus manos la tiene dentro de un bolsillo y con la otra abraza a su mujer por la cintura. Ella, por su parte, lo toca con sus dos brazos: con uno rodea su cuello y el otro lo tiene sobre el pecho de su marido.Ambos coinciden en la felicidad que sienten por estos días al haberse reencontrado en su casa y poder volver a abrazarse. Antes de que el comentarista fuera internado, estaba aislado, de manera tal que permanecieron en ambientes separados en su casa de Pilar, en donde pasan la cuarentena desde marzo, cuando comenzó a regir el aislamiento social preventivo y obligatorio.La semana pasada, luego de que internaran a Latorre con un cuadro de neumonía leve por coronavirus, Yanina se había mostrado angustiada durante un móvil en Los ángeles de la mañana, en donde expresó su preocupación por la salud de su marido y relató cómo fue su despedida, sin siquiera poder acercarse lo suficiente. "Le di un beso en la mano porque no sabés cuándo lo vas a volver a ver. Estoy angustiada porque estoy sola con los chicos. No sé si tendré el COVID", dijo aquella vez, entre lágrimas."Le preparé un bolso con ropa, la notebook, porque es una enfermedad solitaria: no le ve ni la cara al médico. Él va a pasar unos días mal, incómodo, es lo que le está pasando a todo el mundo. Tiene una neumonía leve, es bilateral porque está en los dos pulmones. No necesita respirador. Lo más probable es que en 3 o 4 días ya esté bien", agregaba la panelista, que hoy celebra que su marido esté de regreso en su casa.