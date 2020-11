Graciela Alfano y el robo de su celular: "Había fotos, videos y tríos"

Espectáculos Graciela Alfano dio recomendaciones íntimas y habló sobre las fantasías

Graciela Alfano fue víctima de un hecho de inseguridad. El viernes 30, mientras caminaba por avenida Santa Fe, fue interceptada por dos chicos menores de edad que le arrebataron su teléfono celular del bolsillo. Pero más allá del mal momento y la pérdida material, la actriz le reveló que lo que más la preocupa es que se filtré el contenido de su dispositivo. "Había fotos, videos y tríos", reveló el lunes en una entrevista.Y continuó: "Empecé a preocuparme, no por las cuentas porque tengo todo bloqueado, pero las fotos me preocupaban mucho porque hice mucho sexting y por supuesto no mostraba la cara en las fotos. El cuerpo y la cara van siempre por separado, pero si encontrás las fotos en mi teléfono, las unís".