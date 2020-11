Noelia Marzol escrachó a otro seguidor que le envió una foto íntima

Noelia Marzol es recibió un nuevo mensaje y harta de la situación, escrachó al sujeto en sus historias de Instagram."¡No aprenden más algunos!", manifestó la joven junto a la captura de pantalla de los chats que recibió por parte del usuario @Ivan_Valdess en las que apareció una fotografía de su parte íntima. En el intercambio de mensajes se puede leer que Noelia le respondió: "¿Sabés qué? Voy a publicar tu foto".Minutos después compartió un fuerte descargo contra este tipo de actitudes: "Cuando no la ponés ni de casualidad hacés como Iván. ¿Tan pero tan virgen se puede ser? Respuesta sí. Ayudémoslo. Una mano para Iván".No es la primera vez que la artista sufre una situación de este estilo. En febrero fue una de las primeras veces que decidió hacer público el acoso que sufrió por los usuarios y compartió también en sus redes uno de los repudiables mensajes que recibió con frecuencia."Qué linda que estabas ayer en la obra. Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba ¿Cómo te trata el lunes? Buen día", había escrito un usuario y a continuación le envió la foto íntima. La respuesta fue: "Tuve una conversación muy larga con este sujeto. Intenté explicarle varias cosas, pero no entiende. ¿Alguien me ayuda? La conversación completa me la guardo. Pero si insiste la publico también. No aprenden más muchachos".Mientras que en julio, recibió una foto de un hombre desnudo frente al espejo con un comentario más que subido de tono. En esa oportunidad. Marzol también recurrió a la modalidad del escrache y le respondió furiosa: "Escuchá una cosa bobito, ¿alguien te pidió esa foto? La voy a publicar".