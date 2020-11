El Turco García habló de su lucha contra las adicciones

Es sin dudas uno de los participantes que se destaca contagiando buena onda en Mastechef Celebrity pero detrás de la alegría de Claudio "Turco" García hay una historia de dolor, lucha y superación. El exfutbolista llegó a tocar fondo por su adicción a las drogas y vivió momentos dramáticos que hoy elige exponer para ayudar a otros. En Podemos Hablar, el Turco dio detalles de su dura batalla con crudas declaraciones.



Comenzó hablando de su estadía en Venado Tuerto, donde se rehabilitó en la etapa más oscura de su vida. "Fue donde me recuperé, estuve quince años, ahí logré un lugar en el mundo. La gente me bancó y por supuesto mi señora. No consumo desde el 11 de febrero de 2018", indicó con una sonrisa. "Cuando dejé el fútbol empecé con las adicciones, no sabía qué hacer. Me ayudó mucho mi señora, estar con mis hijos, mis nietos. La que se bancó la peor fue ella, me iba a buscar a las villas, no la violaron de suerte. Yo estaba ahí adentro, haciendo cualquier cosa", detalló.



Otro momento capítulo duro para el Turco fue la muerte de su padre. "Vos contaste algo y fue de las cosas más fuertes que escuché en este programa. Vos sabés lo que es. Me pareció fuerte y valiente que lo cuentes", le preguntó Andy Kusnetzoff y el invitado se explayó: "¿Lo de mi viejo? Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien. Entonces, eso no me lo perdoné. Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando", agregó García. Y resumió su experiencia con las drogas con una frase tan cruda como real: "Yo tendría que estar muerto hace 15 años. En 2006 estaba para el cementerio, para que me velen, y hoy estoy feliz".



Figura del reality de cocina de Telefe, reconoció que su paso le cambió la vida para siempre. "Masterchef me cambió la vida, no soy un tipo de la tele, de espectáculos. Yo tenía mucho temor cuando me dijeron de ir. Mi señora me decía 'andá', yo le decía 'pero no cocino'. Fui con el temor de casi no saber prender una hornalla, y ahora estoy muy agradecido. Conocí otro público. Creo que hace un mes y medio me cambió la vida. Yo digo que con la droga perdí la dignidad. Por eso soy un agradecido de lo que estoy viviendo, lo voy a disfrutar al máximo, me encanta que la gente me reconozca en la calle, soy conocido gracias a la gente. Soy un agradecido de la vida, de la gente y de todos los que me ayudaron", concluyó.

Fuente: Tn Show