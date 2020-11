Mirtha Legrand fue intervenida quirúrgicamente

El viernes por la mañana y ante el más hermético silencio de su entorno, Mirtha Legrand salió de su casa para someterse a una pequeña intervención quirúrgica en el Sanatorio Mater Dei de Palermo.



La diva de los almuerzos se presentó en el nosocomio para realizarse la operación que debía hacerse hace tiempo, pero que debido a la pandemia no se pudo hacer antes. La información la dio Carlos Monti, quien recuperó el contacto con Legrand tras un tiempo de pelea.



La cirugía fue para reparar una lesión cutánea, y aunque no se especificó en detalle de qué se trataba, se supo que fue una intervención menor, que se realizó de modo ambulatorio, y en poco más de dos horas Chiquita ya se encontraba en su casa descansando.



Según el portal Diario Show, Mirtha pidió extremo cuidado y que se cumplan todos los protocolos en el sanatorio, debido a que desde que comenzó la cuarentena se cuidó de forma extrema. Por este motivo, fue la segunda vez que sale en ocho meses, desde el inicio de las medidas de distanciamiento. Un día después, el 31 de octubre, Marcela Tinayre celebró su cumpleaños número 70 junto con un grupo de familiares en su casa de Barrio Parque, entre los que se encontraban Juana Viale y su pareja, y Nacho Viale. La gran ausente fue su madre, quien, además de cuidarse por ser una paciente de riesgo, no quiso exponerse tras la operación.