"Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a "UN PERIODISTA" a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA. . . Y AHORA??? Bueno. . . No estamos tan locas, no?", indicó Dalma en una publicación en su Twitter oficial.



La actriz responsabilizó a las personas que están cerca de su padre, actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, y agregó: "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN? Pero por el bien de todos/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA?".



Maradona fue internado en una clínica platense para realizarse estudios, luego que el viernes pasado -en su cumpleaños número 60- se lo observó con problemas para movilizarse.