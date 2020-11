Mostró su entrenamiento en trikini, de espaldas y sin filtro

Miriam Lanzoni reapareció en las redes sociales con una publicación ultra hot. La vedette compartió un video en el que mostró su entrenamiento de espaldas y en trikini al aire libre."La clave es la inspiración. Para todo. Ella me inspira, me motiva a entrenar, ella es Salud, sino mírala", escribió la actriz en el epígrafe del posteo en el que se la ve con la personal trainer Verónica Paschiero.Además, agregó: "Y en el orden de las cosas importantes: el vídeo sin ningún filtro y al sol bb. Las más jodidas harán zoom y verán mis picaduras en las piernas. Fin del comunicado".En una reciente entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Lanzoni habló a corazón abierto y contó los detalles del acoso que sufrió en sus comienzos."Me decía que me veía potencial para protagonizar la película -narró la actriz-. Cuando me dio el guión, me quiso inducir a que yo lo tocara y lo acariciara. Fue horrible. Yo era una nena que no entendía nada de este medio. Una nena a la que le proponen su primer casting y está totalmente desprovista frente a un hombre de 50 años que está laburando en el medio y que le dice que la va a ayudar. Hay un juego de ilusiones con tu trabajo y con tu necesidad".Con la voz algo entrecortada, Lanzoni brindó detalles de ese hecho. "Me dijo que me iba a ayudar pero que tenía que hacer esto otro. Obviamente, no accedí. Trató de hacer como si fuese un casting recreando la escena. Lo tengo presente como si hubiese sido ayer".