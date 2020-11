Lola Latorre quedó envuelta en una polémica por una fiesta clandestina

La modelo e influencer Lola La Torre, hija del ex futbolista Diego Latorre y Yanina Latorre, fue notificada por la policía por violar los términos del aislamiento obligatorio por el coronavirus, supuestamente, tras participar de una fiesta clandestina junto a otras 140 personas.



La joven de 19 años, que este año participó en el concurso televisivo "Cantando", fue imputada en una causa por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, que refieren a la salud pública, según revelaron fuentes policiales.



El procedimiento fue realizado en horas de la madrugada en una propiedad situada en 667 y 638, de ese distrito situado a unos cien kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, por efectivos de la Patrulla Rural local.



La modelo, al igual que el resto de su familia, había contraído coronavirus dos semanas atrás.



La madre de la joven, Yanina Latorre, desmintió el hecho, en diálogo con el portal de la Nación: "Es una fake news. Ya se está diciendo cualquier cosa", sostuvo.



No obstante, el abogado de la modelo, Fernando Burlando, admitió que fue notificada, pero aseguró que se encontraba en el estacionamiento del predio al que había acudido a buscar una amiga.



"Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía", explicó el letrado.



Según indicaron voceros policiales, en el lugar del allanamiento se encontraban entre 400 y 500 personas, que habrían pagado entrada.

Al llegar la Policía, la mayoría de los concurrentes escaparon, muchos de ellos a campo traviesa mientras que otros fueron notificados.



Voceros de la fuerza citadas por el mismo medio indicaron que Lola Latorre efectivamente firmó la imputación y que fue sorprendida mientras se encontraba bailando con un grupo de amigas. (NA)