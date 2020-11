Video: Víctor Acosta celebró Linares Cardoso "para que respeten su legado" en ElonceTV

Víctor Acosta, músico, escritor e integrante de Voces de Montiel, dialogó con Francisco Cuestas en una nueva edición del programa Peña Entre Todos.



El 29 de octubre fue el Día de la Chamarrita, en honor al natalicio de Linares Cardozo.

Acosta realizó un paralelismo entre Atahualpa Yupanqui y el músico entrerriano. "En el festejo de ese día, se me ocurrió realizar esa comparación, porque Ayahualpa ya no es discutido por nadie, y para que no pongamos en duda nunca más, por lo menos en Entre Ríos, la figura y el legado que nos dejó Linares", expresó a Elonce TV el artista.



"En la analogía que realicé de estos dos personajes, encontré un montón de similitudes, que hacen que respetemos un poco más la figura de Linares Cardoso. Cuando yo era joven, ninguneaban a Linares, y me hubiera podido defenderlo como lo defiendo ahora", dijo.



Y agregó que "sin ningún fanatismo, estudie la vida del músico entrerriano para poder hacer que lo respeten como se merece. Gracias a Néstor Cuestas pude conocer a Linares Cardoso, ese hombre hablaba con una profundidad, con una poseía y eso me cambio la vida cultural".



Linares Cardoso, "hizo lo mismo que Atahualpa Yupanqui, recorrió a pata y a caballo para llegar a todos los puesteros donde haya un músico. Él estudió todas las músicas entrerrianas", remarcó.



"Estoy sorprendido por la repercusión que tuvo el centenario del nacimiento del Linares Cardoso en todos los rincones de Entre Ríos. Ademas, los municipios se pusieron a la cabeza los homenajes" señaló.



Nota completa en el video.